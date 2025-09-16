בתמיכת ירדן וארה"ב – סוריה הציגה מפת דרכים לשיקום סווידא

גורמים בכירים בישראל מציינים כי התקיפה היא חלק מניסיון לפגוע במקורות מימון כלכליים של החות'ים. שר הביטחון: "ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל"