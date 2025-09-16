מפת הדרכים הוצגה במסיבת עיתונאים משותפת של שר החוץ הסורי, שר החוץ הירדני, והשליח האמריקני לסוריה ולבנון. במקביל, ב-AFP דווח: הצבא הסורי הוציא את הנשק הכבד מדרום המדינה
דורון פסקין | 16 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בתמיכת ירדן וארה"ב – סוריה הציגה מפת דרכים לשיקום סווידא
ממשלת סוריה חשפה היום בדמשק "מפת דרכים" לשיקום מחוז סווידא, שנועד להחזיר את היציבות לאזור בעקבות גל האלימות הקשה שאירע בו בחודש יולי.
את עיקרי התוכנית, הזוכה לתמיכת ירדן וארה"ב, הציג שר החוץ הסורי אסעד חסן א-שיבאני במסיבת עיתונאים משותפת עם השליח האמריקני, תומאס ברק, ושר החוץ הירדני, איימן א-ספדי. תוכנה של מסיבת העיתונאים פורסם על ידי סוכנות הידיעות הרשמית SANA. התוכנית שהוצגה כוללת שבעה צעדים מרכזיים:
1. הטלת אחריות – העמדה לדין של המעורבים בפגיעה באזרחים וברכוש, בשיתוף גופים בין-לאומיים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו