 דובר צה״ל: "אני מודע לחשש של משפחות החטופים, אנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר כדי להימנע מפגיעה ביקיריכם"
סיכום מסיבת העיתונאים של דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין

צוות מגזין אפוק | 16 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דובר צה״ל: "אני מודע לחשש של משפחות החטופים, אנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר כדי להימנע מפגיעה ביקיריכם"

כעת פועלות בעיר עזה שלוש אוגדות: אוגדה 98, אוגדה 162, ובימים הקרובים תצטרף לתמרון אוגדה 36.

 כוחות אוגדה 99 פועלים בהגנה במרחב צפון הרצועה, וכוחות אוגדה 143, אוגדת עזה, פועלים בדרום הרצועה ובמרחב האבטחה.

 אנחנו אוחזים בחלקים נרחבים משטחי העיר עזה. זאת לאחר פעולות עצימות של צה"ל בשבועות האחרונים בשכונות זיתון, שייח' רדוואן וג'באליה. פעולות אלו יצרו את התנאים המבצעיים להעמקת הלחימה בתוך העיר עזה.

דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין

דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין | צילום מסך

השליח האמריקני לסוריה ולבנון, תומאס ברק, שר החוץ הסורי, אסעד חסן א-שיבאני, ושר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, במסיבת עיתונאים משותפת, 16 בספטמבר 2025
בתמיכת ירדן וארה"ב – סוריה הציגה מפת דרכים לשיקום סווידא

דורון פסקין

מפת הדרכים הוצגה במסיבת עיתונאים משותפת של שר החוץ הסורי, שר החוץ הירדני, והשליח האמריקני לסוריה ולבנון. במקביל, ב-AFP דווח: הצבא הסורי הוציא את הנשק הכבד מדרום המדינה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בספטמבר 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images
טראמפ תובע את הניו יורק טיימס – מדוע?

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע הלילה על הגשת תביעה בסך 15 מיליארד דולר נגד העיתון האמריקני

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, 11 ביוני 2025
חיל האוויר תקף בנמל חודיידה בתימן

צוות מגזין אפוק

גורמים בכירים בישראל מציינים כי התקיפה היא חלק מניסיון לפגוע במקורות מימון כלכליים של החות'ים. שר הביטחון: "ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בעת הביקור באוגדה 162
שר הביטחון: "אם עזה תיפול – הם ייפלו. ואם הם ייפלו נוכל לקצר את הדרך למטרות שאנחנו רוצים"

צוות מגזין אפוק

כ"ץ ביקר באוגדה 162 המתמרנת בעזה. הרמטכ"ל: "האיום השתנה, אבל גם אנחנו השתנינו, אנחנו באים מוכנים יותר"

התרעת הפינוי שפרסם דובר צה״ל
דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה דחופה: צה"ל יתקוף בשעות הקרובות בנמל חודיידה

דורון פסקין

בהתרעה שפרסם קרא דובר צה"ל לכל מי שנמצא בנמל, כולל אוניות, להתפנות "באופן מיידי"

חיילי צה"ל ברצועת עזה
צה"ל פתח הלילה בתמרון הקרקעי העצים בעיר עזה

אורן שלום

החל השלב השני במבצע מרכבות גדעון ב'. בשלב זה החלו להיכנס בהדרגה שתי אוגדות לעיר עזה

