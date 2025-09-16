דובר צה״ל: "אני מודע לחשש של משפחות החטופים, אנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר כדי להימנע מפגיעה ביקיריכם"

• כעת פועלות בעיר עזה שלוש אוגדות: אוגדה 98, אוגדה 162, ובימים הקרובים תצטרף לתמרון אוגדה 36.

• כוחות אוגדה 99 פועלים בהגנה במרחב צפון הרצועה, וכוחות אוגדה 143, אוגדת עזה, פועלים בדרום הרצועה ובמרחב האבטחה.

• אנחנו אוחזים בחלקים נרחבים משטחי העיר עזה. זאת לאחר פעולות עצימות של צה"ל בשבועות האחרונים בשכונות זיתון, שייח' רדוואן וג'באליה. פעולות אלו יצרו את התנאים המבצעיים להעמקת הלחימה בתוך העיר עזה.