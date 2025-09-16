נשיא ארה"ב הודיע הלילה על הגשת תביעה בסך 15 מיליארד דולר נגד העיתון האמריקני
טראמפ תובע את הניו יורק טיימס – מדוע?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי החליט להגיש תביעה על סך 15 מיליארד דולר נגד עיתון "הניו יורק טיימס" בגין הוצאת דיבה ולשון הרע.
זאת אינה הפעם הראשונה בה מחליט טראמפ להגיש תביעה נגד גוף תקשורת. התביעה הראשונה הייתה נגד ג'ורג' סטפנופולוס, מגיש החדשות ב-ABC, שלטענת טראמפ הוציא את דיבתו רעה כאשר טען, במהלך ריאיון, שחבר מושבעים פדרלי קבע כי הוא אחראי לאונס.
ABC news וסטפנופולוס הגיעו להסכם פשרה עם טראמפ, שכלל תרומה של 15 מיליון דולר למטרות צדקה, מיליון דולר לכיסוי הוצאות שכר הטרחה של עורכי דינו של טראמפ, והתנצלות רשמית.
