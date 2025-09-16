 חיל האוויר תקף בנמל חודיידה בתימן
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל מציינים כי התקיפה היא חלק מניסיון לפגוע במקורות מימון כלכליים של החות'ים. שר הביטחון: "ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל"

צוות מגזין אפוק | 16 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חיל האוויר תקף בנמל חודיידה בתימן

חיל האוויר תקף היום במערב תימן, בנמל אל-חודיידה הנמצא בשליטת החות'ים.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב כי נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה.

עוד נמסר כי התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, 11 ביוני 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, 11 ביוני 2025 | צילום:MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בספטמבר 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images
טראמפ תובע את הניו יורק טיימס – מדוע?

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע הלילה על הגשת תביעה בסך 15 מיליארד דולר נגד העיתון האמריקני

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בעת הביקור באוגדה 162
שר הביטחון: "אם עזה תיפול – הם ייפלו. ואם הם ייפלו נוכל לקצר את הדרך למטרות שאנחנו רוצים"

צוות מגזין אפוק

כ"ץ ביקר באוגדה 162 המתמרנת בעזה. הרמטכ"ל: "האיום השתנה, אבל גם אנחנו השתנינו, אנחנו באים מוכנים יותר"

התרעת הפינוי שפרסם דובר צה״ל
דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה דחופה: צה"ל יתקוף בשעות הקרובות בנמל חודיידה

דורון פסקין

בהתרעה שפרסם קרא דובר צה"ל לכל מי שנמצא בנמל, כולל אוניות, להתפנות "באופן מיידי"

חיילי צה"ל ברצועת עזה
צה"ל פתח הלילה בתמרון הקרקעי העצים בעיר עזה

אורן שלום

החל השלב השני במבצע מרכבות גדעון ב'. בשלב זה החלו להיכנס בהדרגה שתי אוגדות לעיר עזה

נציגים ממדינות ערב במהלך הוועידה בקטאר, 15 בספטמבר 2025
הפסגה בדוחא הסתיימה ללא החלטה על צעדים מעשיים; קטאר תמשיך לנסות לבודד את ישראל

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי למרות שלא הוחלט על צעדים אופרטיביים, ההחלטות שהתקבלו, ביניהן ההחלטה לקרוא לחרמות על ישראל ולפעול להשעייתה מהאו"ם, עשויות להוות רוח גבית לחמאס להמשיך להקשיח עמדות

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, והשליח סטיב ויטקוף, 18 בפברואר 2025
ארה"ב מנסה להחיות את המשא ומתן להפסקת אש ועסקת חטופים

יוני בן מנחם

מזכיר המדינה האמריקני סיים את ביקורו בישראל והמריא לקטאר. גורמים בכירים בירושלים אומרים כי הוא צפוי לדון עם הקטארים על אפשרות לחידוש המגעים. גורם אמריקני מעריך כי ממשל טראמפ יציג בקרוב יוזמה חדשה במטרה לפרוץ את המבוי הסתום

שתפו: