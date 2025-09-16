גורמים בכירים בישראל מציינים כי התקיפה היא חלק מניסיון לפגוע במקורות מימון כלכליים של החות'ים. שר הביטחון: "ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל"
צוות מגזין אפוק | 16 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
חיל האוויר תקף בנמל חודיידה בתימן
חיל האוויר תקף היום במערב תימן, בנמל אל-חודיידה הנמצא בשליטת החות'ים.
בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב כי נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה.
עוד נמסר כי התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל.
