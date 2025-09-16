חיל האוויר תקף בנמל חודיידה בתימן

חיל האוויר תקף היום במערב תימן, בנמל אל-חודיידה הנמצא בשליטת החות'ים.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב כי נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה.