שר הביטחון: "אם עזה תיפול – הם ייפלו. ואם הם ייפלו נוכל לקצר את הדרך למטרות שאנחנו רוצים"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר באוגדה 162 שהחלה לתמרן בעיר עזה, ביחד עם מפקד האוגדה, תא"ל שגיב דהן, רמ"ט פיקוד דרום, תא"ל ארז אלקבץ, ומפקדי ואנשי האוגדה.

במהלך ביקורו התייחס כ"ץ ללחימה בעזה ולתחילת התמרון הקרקעי העצים: "כרגע אנחנו נמצאים בנקודת המבחן הכי משמעותית כדי להשלים ולהכריע את המערכה הזאת. מהחמאס אנחנו צריכים שני דברים בלבד והוא לא ייתן אותם מרצונו: לשחרר את כל החטופים ולהתפרק מנשקו.