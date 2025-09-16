 שר הביטחון: "אם עזה תיפול - הם ייפלו. ואם הם ייפלו נוכל לקצר את הדרך למטרות שאנחנו רוצים"
כ"ץ ביקר באוגדה 162 המתמרנת בעזה. הרמטכ"ל: "האיום השתנה, אבל גם אנחנו השתנינו, אנחנו באים מוכנים יותר"

צוות מגזין אפוק | 16 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר באוגדה 162 שהחלה לתמרן בעיר עזה, ביחד עם מפקד האוגדה, תא"ל שגיב דהן, רמ"ט פיקוד דרום, תא"ל ארז אלקבץ, ומפקדי ואנשי האוגדה.

במהלך ביקורו התייחס כ"ץ ללחימה בעזה ולתחילת התמרון הקרקעי העצים: "כרגע אנחנו נמצאים בנקודת המבחן הכי משמעותית כדי להשלים ולהכריע את המערכה הזאת. מהחמאס אנחנו צריכים שני דברים בלבד והוא לא ייתן אותם מרצונו: לשחרר את כל החטופים ולהתפרק מנשקו.

"ככל שעוצמת המתקפה כאן תהיה גדולה, היא קודם כל באופן ישיר הולכת ומכריעה את החמאס והיא גם מייצרת מנוף יותר גדול לשחרור החטופים. רק כשהחלטנו שאנחנו משתלטים על עזה הם חזרו לדון במה שלא היו מוכנים קודם".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בעת הביקור באוגדה 162

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בעת הביקור באוגדה 162 | צילום מסך

