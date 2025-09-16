דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה דחופה: צה"ל יתקוף בשעות הקרובות בנמל חודיידה

דובר צהל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם התרעת פינוי לכל מי שנמצא בקרבת נמל חודידה במערב תימן.

לדבריו, חיל האוויר יתקוף "בשעות הקרובות" את הנמל עקב הפעילות הצבאית שמנהל ממנו ארגון הטרור של החות'ים.

בהתרעה צוין כי על כל מי שנמצא בנמל, כולל אוניות, להתפנות "באופן מיידי". עוד צוין כי "כל מי שיישאר באזור מסכן את חייו".