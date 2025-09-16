החל השלב השני במבצע מרכבות גדעון ב'. בשלב זה החלו להיכנס בהדרגה שתי אוגדות לעיר עזה
צה"ל פתח הלילה בתמרון הקרקעי העצים בעיר עזה
דובר צה"ל הודיע כי במהלך הלילה נפתח השלב הבא של מבצע "מרכבות גדעון ב" בתוך העיר עזה.
לפני תחילת התמרון פעל צה"ל בפאתי העיר עזה – בג’באליה, בשייח’ רדואן ובזייתון – שם הושמדו מאות תשתיות טרור. בשבוע האחרון תקף חיל האוויר עשרות מבנים רבי קומות ששימשו את חמאס לפעילות טרור נגד ישראל. הכניסה לעיר מתבצעת באופן מדורג, תוך דגש על איסוף מודיעין וריכוז מאמצים.
כעת פועלות בשטח העיר אוגדות 98 ו-162, שנכנסות בהדרגה לעיר. בהמשך צפויה להצטרף גם אוגדה 36, בעוד שאוגדות 143 ואוגדה 99 ממוקמות במערך ההגנה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו