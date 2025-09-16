 הפסגה בדוחא הסתיימה ללא החלטה על צעדים מעשיים; קטאר תמשיך לנסות לבודד את ישראל
גורמים בכירים בירושלים אומרים כי למרות שלא הוחלט על צעדים אופרטיביים, ההחלטות שהתקבלו, ביניהן ההחלטה לקרוא לחרמות על ישראל ולפעול להשעייתה מהאו"ם, עשויות להוות רוח גבית לחמאס להמשיך להקשיח עמדות

יוני בן מנחם | 16 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

בדוחא, בירת קטאר, הסתיימה אתמול ועידת הפסגה שיזמה קטאר כדי לדון בתקיפה הישראלית על צמרת חמאס ב-9 בספטמבר. הפסגה התקיימה בדיוק ביום השנה החמישי להסכמי הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב, המכונים "הסכמי אברהם".

על פי התקשורת הקטארית, בפסגה התקבלו ההחלטות הבאות:

א. קריאה למדינות הערביות והאסלאמיות לבחון מחדש את יחסיהן הדיפלומטיים והכלכליים עם ישראל, להשעות אספקת נשק או מעברו דרכן, ולפעול לתיאום צעדים להשעיית חברותה באו"ם.

נציגים ממדינות ערב במהלך הוועידה בקטאר, 15 בספטמבר 2025

נציגים ממדינות ערב במהלך הוועידה בקטאר, 15 בספטמבר 2025 | צילום: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

