הפסגה בדוחא הסתיימה ללא החלטה על צעדים מעשיים; קטאר תמשיך לנסות לבודד את ישראל

המלחמה באוקראינה מכבידה על הכלכלה הרוסית שמתחילה להראות סימני שחיקה. המצב אינו צפוי להביא בשלב זה לסיום המלחמה, אך פוטין ניצב בפני דילמה כיצד לאזן בין הזרמת משאבים עצומים לצבא לבין שמירה על רמת החיים של האזרחים