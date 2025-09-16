ארה"ב מנסה להחיות את המשא ומתן להפסקת אש ועסקת חטופים

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, סיים אמש את ביקורו בישראל ויצא לביקור קצר בקטאר. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי רוביו ידון עם ההנהגה הקטארית באפשרות חידוש המשא ומתן העקיף בין ישראל לחמאס, למרות ההתקפה הישראלית על צמרת ארגון חמאס בדוחא ב-9 בספטמבר.

גורם אמריקני המעורה בפרטים מעריך כי בעוד צה"ל נערך להשתלט על כל העיר עזה ולהגביר את הלחץ הצבאי על חמאס, עשוי הממשל האמריקני להציג בקרוב במקביל יוזמה חדשה, שמטרתה לפרוץ את המבוי הסתום במשא ומתן על עסקת החטופים והפסקת אש ברצועת עזה.