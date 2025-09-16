מזכיר המדינה האמריקני סיים את ביקורו בישראל והמריא לקטאר. גורמים בכירים בירושלים אומרים כי הוא צפוי לדון עם הקטארים על אפשרות לחידוש המגעים. גורם אמריקני מעריך כי ממשל טראמפ יציג בקרוב יוזמה חדשה במטרה לפרוץ את המבוי הסתום
ארה"ב מנסה להחיות את המשא ומתן להפסקת אש ועסקת חטופים
מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, סיים אמש את ביקורו בישראל ויצא לביקור קצר בקטאר. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי רוביו ידון עם ההנהגה הקטארית באפשרות חידוש המשא ומתן העקיף בין ישראל לחמאס, למרות ההתקפה הישראלית על צמרת ארגון חמאס בדוחא ב-9 בספטמבר.
גורם אמריקני המעורה בפרטים מעריך כי בעוד צה"ל נערך להשתלט על כל העיר עזה ולהגביר את הלחץ הצבאי על חמאס, עשוי הממשל האמריקני להציג בקרוב במקביל יוזמה חדשה, שמטרתה לפרוץ את המבוי הסתום במשא ומתן על עסקת החטופים והפסקת אש ברצועת עזה.
בסוף השבוע שעבר, התקיימו שיחות בוושינגטון בין ראש ממשלת קטאר, שייח' מוחמד בן עבד אלרחמן אל-ת'אני, לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגנו, ג'יי. די. ואנס ורוביו, לצד השליח המיוחד סטיב ויטקוף. נציגי הממשל האמריקני הדגישו את הצורך למצוא מסלול מתאים לחידוש המשא ומתן. וושינגטון ממשיכה גם לנהל מגעים ישירים עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כחלק מהמאמץ המחודש.
