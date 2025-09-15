 הפסגה בדוחא: א-סיסי קרא להקמת מנגנון להתמודדות עם אתגרי האזור ותקף: פעולות ישראל פוגעות בשלום
נשיא מצרים התייחס לתקיפה הישראלית בקטאר בנאומו בפסגת החירום הערבית-אסלאמית בדוחא. מלך ירדן: "ביטחונה של קטאר הוא ביטחוננו"

דורון פסקין | 15 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הפסגה בדוחא: א-סיסי קרא להקמת מנגנון להתמודדות עם אתגרי האזור ותקף: פעולות ישראל פוגעות בשלום

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, הצהיר היום במהלך פסגת החירום הערבית בדוחא כי ההתקפה הישראלית שבוצעה בשבוע שעבר בבירת קטאר מהווה הפרה חמורה של החוק הבין-לאומי ותקדים מסוכן.

א-סיסי אמר: "לעם ישראל אני אומר – מה שמתרחש כעת פוגע בעתיד השלום, מאיים על ביטחונכם ועל ביטחונם של כל עמי האזור, חוסם כל סיכוי להסכמי שלום חדשים ואף פוגע בהסכמי שלום קיימים עם מדינות באזור". לדבריו, "האזור יחזור לאווירת סכסוך, והמאמצים ההיסטוריים לבניית שלום וההישגים שהושגו באמצעותו יאבדו. זהו מחיר שכולנו נשלם, ללא יוצא מן הכלל".

עוד טען א-סיסי כי גישתה "התוקפנית" של ישראל נועדה לסכל הסכם להפסקת אש בעזה, וכי היא חצתה קווים אדומים והפרה נורמות וחוקים בין-לאומיים. "היהירות וההתנגדות חסרות הרסן של ישראל מחייבות אותנו לעבוד על עקרונות המבטאים את חזוננו המשותף", אמר, וקרא להקמת מנגנון ערבי-אסלאמי משותף להתייעצות ולתיאום בהתמודדות עם אתגרי האזור.

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025 | צילום: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

