הפסגה בדוחא: א-סיסי קרא להקמת מנגנון להתמודדות עם אתגרי האזור ותקף: פעולות ישראל פוגעות בשלום

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, הצהיר היום במהלך פסגת החירום הערבית בדוחא כי ההתקפה הישראלית שבוצעה בשבוע שעבר בבירת קטאר מהווה הפרה חמורה של החוק הבין-לאומי ותקדים מסוכן.

א-סיסי אמר: "לעם ישראל אני אומר – מה שמתרחש כעת פוגע בעתיד השלום, מאיים על ביטחונכם ועל ביטחונם של כל עמי האזור, חוסם כל סיכוי להסכמי שלום חדשים ואף פוגע בהסכמי שלום קיימים עם מדינות באזור". לדבריו, "האזור יחזור לאווירת סכסוך, והמאמצים ההיסטוריים לבניית שלום וההישגים שהושגו באמצעותו יאבדו. זהו מחיר שכולנו נשלם, ללא יוצא מן הכלל".