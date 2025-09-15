בשני כנסים שונים בהם נאם, התייחס נתניהו לניסיונות הבין-לאומיים לבודד את ישראל: "מדינות כמו קטאר וסין משקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית"
ראש הממשלה: "נצטרך בשנים הקרובות להעצים את תעשיות הנשק העצמיות שלנו"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום לניסיונות הבין-לאומיים להפעיל לחץ על ישראל ולבודד אותה. את הדברים הוא אמר בכנס אגף החשב הכללי לדורותיו.
הוא ציין את הסנקציות והחרמות שמופעלות מצד חלק ממדינות העולם והתייחס גם להסתה נגד ישראל ברשתות ואמר כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים".
בדבריו ציין נתניהו כי "אנחנו נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה בדברים מסוימים שיש לה סממנים אוטרקיים. מילה שנואה עליי. אני חסיד השוק החופשי [...] אנחנו יכולים למצוא אותנו במצב, קודם כל בתעשיות הנשק שלנו, ואני בכוונה אומר תעשיות, שבו נהיה חסומים. אנחנו נצטרך לפתח כאן תעשיות נשק [...] היכולת לייצר בכמויות בכל מדרגי הנשק את מה שאנחנו זקוקים לו. אנחנו אתונה וספרטה, ואנחנו הולכים להיות אתונה וסופר-ספרטה. אין לנו ברירה".
