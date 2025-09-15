ראש הממשלה: "נצטרך בשנים הקרובות להעצים את תעשיות הנשק העצמיות שלנו"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום לניסיונות הבין-לאומיים להפעיל לחץ על ישראל ולבודד אותה. את הדברים הוא אמר בכנס אגף החשב הכללי לדורותיו.

הוא ציין את הסנקציות והחרמות שמופעלות מצד חלק ממדינות העולם והתייחס גם להסתה נגד ישראל ברשתות ואמר כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים".