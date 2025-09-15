דובר משרד החוץ הקטארי אמר כי הכינוס "ישקף את הסולידריות הערבית-אסלאמית הרחבה עם קטאר מול התוקפנות הישראלית הפחדנית". גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל מחכה לסיום הפסגה ולסיום ביקורו של רוביו כדי להרחיב את הפעולה לכיבוש העיר עזה
15 בספטמבר 2025
פסגת דוחא נפתחת היום: האם יתגבש מהלך ערבי-אסלאמי נגד ישראל?
מנהיגים ערביים ומוסלמים מתכנסים היום בדוחא, בירת קטאר, במסגרת פסגת החירום הערבית-אסלאמית שמארחת קטאר כדי לדון בדרכי תגובה משותפות לתקיפה הישראלית על שטחה בשבוע שעבר.
אתמול התקיים בדוחא מפגש הכנה של שרי חוץ ונציגים מ-57 מדינות ערביות ואסלאמיות, שדן בטיוטת הודעה משותפת בנוגע למתקפה הישראלית, אשר כוונה למתחמי מגורים של כמה מראשי חמאס בדוחא. משרד החוץ הקטארי הבהיר כי "הפסגה החריגה תשקף סולידריות ערבית-אסלאמית מול התוקפנות הישראלית".
ראש הממשלה ושר החוץ של קטאר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן אאל תאני, אמר בפתח ישיבת שרי החוץ הערבים והמוסלמים כי "קטאר לא תוותר על ריבונותה או על ביטחונה הלאומי", ותתמודד עם כל איום לשטחה בהתאם לחוק הבין-לאומי.
