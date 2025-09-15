פסגת דוחא נפתחת היום: האם יתגבש מהלך ערבי-אסלאמי נגד ישראל?

מנהיגים ערביים ומוסלמים מתכנסים היום בדוחא, בירת קטאר, במסגרת פסגת החירום הערבית-אסלאמית שמארחת קטאר כדי לדון בדרכי תגובה משותפות לתקיפה הישראלית על שטחה בשבוע שעבר.

אתמול התקיים בדוחא מפגש הכנה של שרי חוץ ונציגים מ-57 מדינות ערביות ואסלאמיות, שדן בטיוטת הודעה משותפת בנוגע למתקפה הישראלית, אשר כוונה למתחמי מגורים של כמה מראשי חמאס בדוחא. משרד החוץ הקטארי הבהיר כי "הפסגה החריגה תשקף סולידריות ערבית-אסלאמית מול התוקפנות הישראלית".