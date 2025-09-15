 פסגת דוחא נפתחת היום: האם יתגבש מהלך ערבי-אסלאמי נגד ישראל?
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דובר משרד החוץ הקטארי אמר כי הכינוס "ישקף את הסולידריות הערבית-אסלאמית הרחבה עם קטאר מול התוקפנות הישראלית הפחדנית". גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל מחכה לסיום הפסגה ולסיום ביקורו של רוביו כדי להרחיב את הפעולה לכיבוש העיר עזה

יוני בן מנחם | 15 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

פסגת דוחא נפתחת היום: האם יתגבש מהלך ערבי-אסלאמי נגד ישראל?

מנהיגים ערביים ומוסלמים מתכנסים היום בדוחא, בירת קטאר, במסגרת פסגת החירום הערבית-אסלאמית שמארחת קטאר כדי לדון בדרכי תגובה משותפות לתקיפה הישראלית על שטחה בשבוע שעבר.

אתמול התקיים בדוחא מפגש הכנה של שרי חוץ ונציגים מ-57 מדינות ערביות ואסלאמיות, שדן בטיוטת הודעה משותפת בנוגע למתקפה הישראלית, אשר כוונה למתחמי מגורים של כמה מראשי חמאס בדוחא. משרד החוץ הקטארי הבהיר כי "הפסגה החריגה תשקף סולידריות ערבית-אסלאמית מול התוקפנות הישראלית".

ראש הממשלה ושר החוץ של קטאר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן אאל תאני, אמר בפתח ישיבת שרי החוץ הערבים והמוסלמים כי "קטאר לא תוותר על ריבונותה או על ביטחונה הלאומי", ותתמודד עם כל איום לשטחה בהתאם לחוק הבין-לאומי.

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל תאני, בפגישת הכנה לפסגה בדוחא, 14 בספטמבר 2025

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל תאני, בפגישת הכנה לפסגה בדוחא, 14 בספטמבר 2025 |צילום: QATARI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, 17 ביוני 2025
האיחוד האירופי גינה את חדירת הכטב"מ הרוסי לרומניה: "הפרה בלתי קבילה"

דורון פסקין

רומניה היא חברת נאט"ו השנייה שמדווחת על חדירת כטב"מים רוסיים למרחב האווירי שלה בתוך מספר ימים

תושבי העיר עזה עוברים לדרום הרצועה, 13 בספטמבר 2025
מתאם פעולות הממשלה בשטחים: בכירים בחמאס הגישו בקשות לעזיבת רצועת עזה

צוות מגזין אפוק

בהודעת המתפ"ש צוין כי בעוד חמאס קורא לתושבי עזה שלא לרדת דרומה, אנשיו חוששים לחייהם ומנסים לעזוב את רצועת עזה

ראש ה-FBI, קאש פאטל, 8 במאי 2025
ביקורת גוברת בארה"ב על התנהלות ראש ה-FBI בפרשת הרצח של צ'רלי קירק

דורון פסקין

השבוע יעיד ראש ה-FBI, קאש פאטל, בשימוע השנתי בקונגרס, זאת על רקע ביקורת שמושמעת כלפיו בארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני, 14 במאי 2025
בכירים בישראל מעריכים: המשבר ביחסים מול קטאר ובמשא ומתן הוא זמני

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי האינטרס של קטאר הוא לשמור על מעמדה כמתווכת אזורית. לדבריהם, ממשל טראמפ פועל מול קטאר וסעודיה למתן את החלטות הפסגה שתיפתח מחר בדוחא

חיילי צבא לבנון אוספים אמל''ח ממחנה בדאווי, 13 בספטמבר 2025
פירוז מחנות הפליטים בלבנון: לראשונה נאסף נשק גם מהמחנה הגדול ביותר במדינה

דורון פסקין

שלוש משאיות אמל"ח ממחנה בדאווי שבצפון לבנון, וחמש משאיות ממחנה עין אל-חילווה נמסרו היום לצבא לבנון

מוהנד רג’ב, מפקדה החדש של "חטיבת עזה" | שימוש לפי סעיף 27א'
הזרוע הצבאית של חמאס נערכת לכיבוש העיר עזה – מונה מפקד חדש ל"חטיבת עזה"

יוני בן מנחם

מוהנד רג'ב מונה על ידי ראש הזרוע הצבאית של חמאס ומפקדה הקודם של החטיבה – עז א-דין אל-חדאד. בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו שתי חטיבות פעילות – אחת בעיר עזה והשנייה במחנות המרכז

שתפו: