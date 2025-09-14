האיחוד האירופי גינה את חדירת הכטב"מ הרוסי לרומניה: "הפרה בלתי קבילה"

האיחוד האירופי הגיב היום לחדירת כטב"מ רוסי לשטח רומניה אתמול, וכינה את האירוע “הפרה בלתי קבילה של ריבונותה של מדינה חברה באיחוד”. שרת החוץ של האיחוד, קאיה קאלס, הדגישה כי מדובר בעוד חוליה בשרשרת ניסיונותיה של רוסיה לערער את היציבות בגבולות מזרח אירופה.

משרד ההגנה הרומני פרסם היום הצהרה רשמית, ולפיה שני מטוסי קרב של חיל האוויר המקומי עקבו אתמול אחר כטב"מ רוסי ששוגר לעבר תשתיות באוקראינה וחדר למרחב האווירי של רומניה. לפי ההודעה, המעקב נמשך עד לאזור המרוחק כ-20 ק"מ מדרום-מערב לעיירה צ’ילי הוקה, על גדות הדנובה בצפון המדינה, שם אבד עמו קשר המכ"ם. עוד צוין כי הכטב"מ לא חלף מעל אזורים מיושבים ולא היווה סכנה מיידית לאזרחים, ולכן לא בוצע ירי לעברו.