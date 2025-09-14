 האיחוד האירופי גינה את חדירת הכטב"מ הרוסי לרומניה: "הפרה בלתי קבילה"
רומניה היא חברת נאט"ו השנייה שמדווחת על חדירת כטב"מים רוסיים למרחב האווירי שלה בתוך מספר ימים

דורון פסקין | 14 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

האיחוד האירופי גינה את חדירת הכטב"מ הרוסי לרומניה: "הפרה בלתי קבילה"

האיחוד האירופי הגיב היום לחדירת כטב"מ רוסי לשטח רומניה אתמול, וכינה את האירוע “הפרה בלתי קבילה של ריבונותה של מדינה חברה באיחוד”. שרת החוץ של האיחוד, קאיה קאלס, הדגישה כי מדובר בעוד חוליה בשרשרת ניסיונותיה של רוסיה לערער את היציבות בגבולות מזרח אירופה.

משרד ההגנה הרומני פרסם היום הצהרה רשמית, ולפיה שני מטוסי קרב של חיל האוויר המקומי עקבו אתמול אחר כטב"מ רוסי ששוגר לעבר תשתיות באוקראינה וחדר למרחב האווירי של רומניה. לפי ההודעה, המעקב נמשך עד לאזור המרוחק כ-20 ק"מ מדרום-מערב לעיירה צ’ילי הוקה, על גדות הדנובה בצפון המדינה, שם אבד עמו קשר המכ"ם. עוד צוין כי הכטב"מ לא חלף מעל אזורים מיושבים ולא היווה סכנה מיידית לאזרחים, ולכן לא בוצע ירי לעברו.

עוד בטרם ההודעה הרשמית אמר שר ההגנה של רומניה, יונוץ’ מושטיאנו, לאתר החדשות המקומי aktual24 כי המטוסים שהוזנקו היו "קרובים מאוד" לפתיחה באש, אך הכלי שינה כיוון ושב ככל הנראה לשטח אוקראינה.

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, 17 ביוני 2025

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, 17 ביוני 2025 | צילום: NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images

