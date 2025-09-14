 בכירים בישראל מעריכים: המשבר ביחסים מול קטאר ובמשא ומתן הוא זמני
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי האינטרס של קטאר הוא לשמור על מעמדה כמתווכת אזורית. לדבריהם, ממשל טראמפ פועל מול קטאר וסעודיה למתן את החלטות הפסגה שתיפתח מחר בדוחא

יוני בן מנחם | 14 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בכירים בישראל מעריכים: המשבר ביחסים מול קטאר ובמשא ומתן הוא זמני

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי למרות שחלפו כמה ימים מהתקיפה הישראלית בדוחא, בירת קטאר, תוצאות התקיפה אינן ברורות עדיין במלואן, בגלל האיפול הכבד שהטילו עליהן קטאר וחמאס. בשלב הזה, ההערכה במערכת הביטחון היא כי התקיפה נכשלה או הצליחה באופן חלקי.

ייתכן שקטאר וחמאס ימשיכו באיפול עד לאחר הפסגה האנטי ישראלית שתתכנס מחר בדוחא בתגובה על התקיפה הישראלית, בהשתתפות ראשי מדינות ערב ונשיאי איראן וטורקיה.

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי המשבר ביחסי ישראל עם קטאר ובמשא ומתן על עסקת החטופים הוא זמני. בסופו של דבר, קטאר מעוניינת לשמור על מעמדה כמתווכת אזורית, וההשתלטות הצפויה של צה"ל על העיר עזה מחייבת אותה להגן על האינטרסים של חמאס. היא איננה יכולה להישאר מחוץ למשחק המשא ומתן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני, 14 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני, 14 במאי 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חיילי צבא לבנון אוספים אמל''ח ממחנה בדאווי, 13 בספטמבר 2025
פירוז מחנות הפליטים בלבנון: לראשונה נאסף נשק גם מהמחנה הגדול ביותר במדינה

דורון פסקין

שלוש משאיות אמל"ח ממחנה בדאווי שבצפון לבנון, וחמש משאיות ממחנה עין אל-חילווה נמסרו היום לצבא לבנון

מוהנד רג’ב, מפקדה החדש של "חטיבת עזה" | שימוש לפי סעיף 27א'
הזרוע הצבאית של חמאס נערכת לכיבוש העיר עזה – מונה מפקד חדש ל"חטיבת עזה"

יוני בן מנחם

מוהנד רג'ב מונה על ידי ראש הזרוע הצבאית של חמאס ומפקדה הקודם של החטיבה – עז א-דין אל-חדאד. בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו שתי חטיבות פעילות – אחת בעיר עזה והשנייה במחנות המרכז

ההצבעה על "הצהרת ניו-יורק" בעצרת הכללית של האו''ם, 12 בספטמבר 2025
עצרת האו"ם אישרה את "הצהרת ניו-יורק" הקוראת ליישום פתרון שתי המדינות

דורון פסקין

ההצעה שעברה ברוב של 142 מדינות קוראת להפסקת אש מיידית בעזה, לשחרור כל החטופים, לפירוק חמאס מנשקו ולכינונה של מדינה פלסטינית ריבונית ובת-קיימא

טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ׳רלי קירק
נעצר החשוד ברצח צ'ארלי קירק

אורן שלום

החשוד שנעצר הוא טיילר רובינסון, צעיר בן 22 מיוטה. מעצרו התאפשר בזכות מידע שהתקבל מבני משפחתו

תוך הפשיטה על בית המחבל
פיגוע דקירה במלון צובה ליד ירושלים

צוות מגזין אפוק

עובד המלון, תושב מזרח ירושלים, יצא מהמטבח ודקר שני עוברי אורח. אחד מהם במצב קשה

המבנה בדוחא בו אירע ניסיון החיסול של בכירי חמאס
אחרי התקיפה בדוחא: לאן יפנו מנהיגי חמאס?

יוני בן מנחם

העיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי בכירי חמאס בוחנים האם להישאר בקטאר, או לעבור למדינות בטוחות יותר מבחינתם. לפי הדיווח, בחמאס מחלחלת ההבנה כי בכירי הארגון יהיו בסכנת חיסול בכל מדינה אליה ילכו

שתפו: