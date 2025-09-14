גורמים בכירים בירושלים אומרים כי האינטרס של קטאר הוא לשמור על מעמדה כמתווכת אזורית. לדבריהם, ממשל טראמפ פועל מול קטאר וסעודיה למתן את החלטות הפסגה שתיפתח מחר בדוחא
בכירים בישראל מעריכים: המשבר ביחסים מול קטאר ובמשא ומתן הוא זמני
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי למרות שחלפו כמה ימים מהתקיפה הישראלית בדוחא, בירת קטאר, תוצאות התקיפה אינן ברורות עדיין במלואן, בגלל האיפול הכבד שהטילו עליהן קטאר וחמאס. בשלב הזה, ההערכה במערכת הביטחון היא כי התקיפה נכשלה או הצליחה באופן חלקי.
ייתכן שקטאר וחמאס ימשיכו באיפול עד לאחר הפסגה האנטי ישראלית שתתכנס מחר בדוחא בתגובה על התקיפה הישראלית, בהשתתפות ראשי מדינות ערב ונשיאי איראן וטורקיה.
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי המשבר ביחסי ישראל עם קטאר ובמשא ומתן על עסקת החטופים הוא זמני. בסופו של דבר, קטאר מעוניינת לשמור על מעמדה כמתווכת אזורית, וההשתלטות הצפויה של צה"ל על העיר עזה מחייבת אותה להגן על האינטרסים של חמאס. היא איננה יכולה להישאר מחוץ למשחק המשא ומתן.
