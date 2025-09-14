בכירים בישראל מעריכים: המשבר ביחסים מול קטאר ובמשא ומתן הוא זמני

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי למרות שחלפו כמה ימים מהתקיפה הישראלית בדוחא, בירת קטאר, תוצאות התקיפה אינן ברורות עדיין במלואן, בגלל האיפול הכבד שהטילו עליהן קטאר וחמאס. בשלב הזה, ההערכה במערכת הביטחון היא כי התקיפה נכשלה או הצליחה באופן חלקי.

ייתכן שקטאר וחמאס ימשיכו באיפול עד לאחר הפסגה האנטי ישראלית שתתכנס מחר בדוחא בתגובה על התקיפה הישראלית, בהשתתפות ראשי מדינות ערב ונשיאי איראן וטורקיה.