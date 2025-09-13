פירוז מחנות הפליטים בלבנון: לראשונה נאסף נשק גם מהמחנה הגדול ביותר במדינה

ועדת הדיאלוג המשותפת לממשלת לבנון ולרשות הפלסטינית הודיעה היום על השלמת השלב הרביעי בתהליך איסוף והעברת הנשק ממחנות הפליטים הפלסטיניים לידי המדינה.

במסגרת המהלך, שלוש משאיות עמוסות אמצעי לחימה הוצאו ממחנה בדאווי שבצפון לבנון, וחמש משאיות נוספות יצאו ממחנה עין אל-חילווה הסמוך לצידון בדרום. כל הציוד הועבר לידי הצבא הלבנוני על ידי ארגון פת"ח בלבנון, הפועל תחת הרשות הפלסטינית.