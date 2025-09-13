 פירוז מחנות הפליטים בלבנון: לראשונה נאסף נשק גם מהמחנה הגדול ביותר במדינה
שלוש משאיות אמל"ח ממחנה בדאווי שבצפון לבנון, וחמש משאיות ממחנה עין אל-חילווה נמסרו היום לצבא לבנון

דורון פסקין | 13 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ועדת הדיאלוג המשותפת לממשלת לבנון ולרשות הפלסטינית הודיעה היום על השלמת השלב הרביעי בתהליך איסוף והעברת הנשק ממחנות הפליטים הפלסטיניים לידי המדינה.

במסגרת המהלך, שלוש משאיות עמוסות אמצעי לחימה הוצאו ממחנה בדאווי שבצפון לבנון, וחמש משאיות נוספות יצאו ממחנה עין אל-חילווה הסמוך לצידון בדרום. כל הציוד הועבר לידי הצבא הלבנוני על ידי ארגון פת"ח בלבנון, הפועל תחת הרשות הפלסטינית.

צבא לבנון אישר כי מדובר במגוון רחב של אמצעי לחימה, בהם סוגים שונים של תחמושת, קליעים וכמות גדולה של פצצות. הציוד נמסר ליחידות המקצועיות לשם מיון ובקרה.

חיילי צבא לבנון אוספים אמל''ח ממחנה בדאווי, 13 בספטמבר 2025

חיילי צבא לבנון אוספים אמל''ח ממחנה בדאווי, 13 בספטמבר 2025 | צילום: FATHI AL-MASRI/AFP via Getty Images

