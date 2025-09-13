מוהנד רג'ב מונה על ידי ראש הזרוע הצבאית של חמאס ומפקדה הקודם של החטיבה – עז א-דין אל-חדאד. בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו שתי חטיבות פעילות – אחת בעיר עזה והשנייה במחנות המרכז
יוני בן מנחם | 13 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
הזרוע הצבאית של חמאס נערכת לכיבוש העיר עזה – מונה מפקד חדש ל"חטיבת עזה"
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי בצל האירועים ההולכים ומסלימים בעיר עזה, ובמקביל לתהליך של ארגון מחדש של הפיקוד הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס, מונה השבוע מוהנד רג’ב למפקד החדש של "חטיבת עזה", במקומו של המפקד הקודם עז א-דין אל-חדאד.
מינוי זה מגיע על רקע מציאות ביטחונית מורכבת מבחינת ארגון הטרור, לאחר גל חיסולים ישראליים שפגעו ברוב המנהיגות הצבאית של הארגון, מה שדרבן את חמאס לסדר את שורותיו ולהיערך לכל עימות עתידי אפשרי.
על המינוי החליט עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, לקראת כיבוש אפשרי של העיר עזה על ידי צה"ל.
