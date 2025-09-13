 הזרוע הצבאית של חמאס נערכת לכיבוש העיר עזה – מונה מפקד חדש ל"חטיבת עזה"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מוהנד רג'ב מונה על ידי ראש הזרוע הצבאית של חמאס ומפקדה הקודם של החטיבה – עז א-דין אל-חדאד. בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו שתי חטיבות פעילות – אחת בעיר עזה והשנייה במחנות המרכז

יוני בן מנחם | 13 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הזרוע הצבאית של חמאס נערכת לכיבוש העיר עזה – מונה מפקד חדש ל"חטיבת עזה"

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי בצל האירועים ההולכים ומסלימים בעיר עזה, ובמקביל לתהליך של ארגון מחדש של הפיקוד הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס, מונה השבוע מוהנד רג’ב למפקד החדש של "חטיבת עזה", במקומו של המפקד הקודם עז א-דין אל-חדאד.

מינוי זה מגיע על רקע מציאות ביטחונית מורכבת מבחינת ארגון הטרור, לאחר גל חיסולים ישראליים שפגעו ברוב המנהיגות הצבאית של הארגון, מה שדרבן את חמאס לסדר את שורותיו ולהיערך לכל עימות עתידי אפשרי.

על המינוי החליט עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, לקראת כיבוש אפשרי של העיר עזה על ידי צה"ל.

מוהנד רג’ב, מפקדה החדש של "חטיבת עזה" | שימוש לפי סעיף 27א'

מוהנד רג’ב, מפקדה החדש של "חטיבת עזה" | שימוש לפי סעיף 27א'

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ההצבעה על "הצהרת ניו-יורק" בעצרת הכללית של האו''ם, 12 בספטמבר 2025
עצרת האו"ם אישרה את "הצהרת ניו-יורק" הקוראת ליישום פתרון שתי המדינות

דורון פסקין

ההצעה שעברה ברוב של 142 מדינות קוראת להפסקת אש מיידית בעזה, לשחרור כל החטופים, לפירוק חמאס מנשקו ולכינונה של מדינה פלסטינית ריבונית ובת-קיימא

טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ׳רלי קירק
נעצר החשוד ברצח צ'ארלי קירק

אורן שלום

החשוד שנעצר הוא טיילר רובינסון, צעיר בן 22 מיוטה. מעצרו התאפשר בזכות מידע שהתקבל מבני משפחתו

תוך הפשיטה על בית המחבל
פיגוע דקירה במלון צובה ליד ירושלים

צוות מגזין אפוק

עובד המלון, תושב מזרח ירושלים, יצא מהמטבח ודקר שני עוברי אורח. אחד מהם במצב קשה

המבנה בדוחא בו אירע ניסיון החיסול של בכירי חמאס
אחרי התקיפה בדוחא: לאן יפנו מנהיגי חמאס?

יוני בן מנחם

העיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי בכירי חמאס בוחנים האם להישאר בקטאר, או לעבור למדינות בטוחות יותר מבחינתם. לפי הדיווח, בחמאס מחלחלת ההבנה כי בכירי הארגון יהיו בסכנת חיסול בכל מדינה אליה ילכו

כוחות צה"ל בחברון, 27 במאי 2025
בישראל נערכים לניסיון הסלמה של חמאס ביהודה ושומרון

יוני בן מנחם

גורמים בכירים אומרים כי חמאס מתחיל להפנים שהוא עומד לאבד את כל רצועת עזה ולכן הוא מתכנן לפתוח חזית טרור חדשה נגד ישראל ביהודה ושומרון

נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, 1 בנובמבר 2022
נשיא ברזיל לשעבר הורשע בניסיון הפיכה; בית המשפט גזר עליו 27 שנות מאסר

דורון פסקין

ז'איר בולסונארו הפך לנשיא לשעבר הראשון במדינה שהורשע בפגיעה בדמוקרטיה; עורכי דינו הודיעו כי יערערו. בארה"ב גינו את ההחלטה. מזכיר המדינה האמריקני רוביו: "ציד מכשפות"

שתפו: