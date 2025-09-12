 עצרת האו"ם אישרה את "הצהרת ניו-יורק" הקוראת ליישום פתרון שתי המדינות
ההצעה שעברה ברוב של 142 מדינות קוראת להפסקת אש מיידית בעזה, לשחרור כל החטופים, לפירוק חמאס מנשקו ולכינונה של מדינה פלסטינית ריבונית ובת-קיימא

דורון פסקין | 12 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

עצרת האו"ם אישרה היום ברוב גדול את "הצהרת ניו-יורק" – מסמך מדיני הקורא לנקיטת צעדים מוחשיים, מוגבלים בזמן ובלתי הפיכים, ליישום פתרון שתי המדינות בין ישראל לפלסטינים. היוזמה גובשה בוועידה בין-לאומית שהתקיימה ביולי בניו יורק בחסות ערב הסעודית וצרפת.

ההחלטה התקבלה ברוב של 142 מדינות בעד, 10 נגד ו-12 שנמנעו. ישראל וארה"ב, שהחרימו את הוועידה המקורית ביולי, הצביעו נגד ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היום קוראת להפסקת אש מיידית בעזה, לשחרור כל החטופים ולכינונה של מדינה פלסטינית ריבונית ובת-קיימא. עוד נקבע בה כי יש לסלק את חמאס מניהול רצועת עזה ולפרק אותו מנשקו, תוך החזרת הממשל האזרחי לידיה של הרשות הפלסטינית, לצד צעדי נורמליזציה בין ישראל למדינות ערב וערבויות ביטחון קולקטיביות. הנוסח כולל גם תמיכה בהצבת משימת ייצוב בינלאומית זמנית בעזה תחת מנדט מועצת הביטחון.

ההצבעה על "הצהרת ניו-יורק" בעצרת הכללית של האו''ם, 12 בספטמבר 2025

ההצבעה על "הצהרת ניו-יורק" בעצרת הכללית של האו''ם, 12 בספטמבר 2025 | צילום: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

