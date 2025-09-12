נעצר החשוד ברצח צ'ארלי קירק

נעצר החשוד בהתנקשות בצ'ארלי קירק, כך הודיעו היום הרשויות בארה"ב. החשוד שנעצר הוא טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה. מעצרו התאפשר בזכות "טיפ" שהתקבל מבני משפחתו.

מושל יוטה, ספנסר קוקס, אמר במסיבת עיתונאים כי הרשויות מאמינות שרובינסון פעל לבדו. "החוקרים תחקרו בן משפחה של רובינסון, שסיפר כי רובינסון נעשה פוליטי יותר בשנים האחרונות". לדבריו, אותו בן משפחה התייחס לאירוע שאירע לאחרונה, שבו רובינסון הגיע לארוחת ערב לפני ה-10 בספטמבר, ובשיחה עם בן משפחה אחר ציין כי "צ’ארלי קירק עומד להגיע לאוניברסיטת עמק יוטה". הוא הוסיף: "הם דיברו על כך שהם לא אוהבים אותו ואת הדעות שיש לו".