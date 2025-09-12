 נעצר החשוד ברצח צ'ארלי קירק
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

החשוד שנעצר הוא טיילר רובינסון, צעיר בן 22 מיוטה. מעצרו התאפשר בזכות מידע שהתקבל מבני משפחתו

אורן שלום | 12 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נעצר החשוד ברצח צ'ארלי קירק

נעצר החשוד בהתנקשות בצ'ארלי קירק, כך הודיעו היום הרשויות בארה"ב. החשוד שנעצר הוא טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה. מעצרו התאפשר בזכות "טיפ" שהתקבל מבני משפחתו.

מושל יוטה, ספנסר קוקס, אמר במסיבת עיתונאים כי הרשויות מאמינות שרובינסון פעל לבדו. "החוקרים תחקרו בן משפחה של רובינסון, שסיפר כי רובינסון נעשה פוליטי יותר בשנים האחרונות". לדבריו, אותו בן משפחה התייחס לאירוע שאירע לאחרונה, שבו רובינסון הגיע לארוחת ערב לפני ה-10 בספטמבר, ובשיחה עם בן משפחה אחר ציין כי "צ’ארלי קירק עומד להגיע לאוניברסיטת עמק יוטה". הוא הוסיף: "הם דיברו על כך שהם לא אוהבים אותו ואת הדעות שיש לו".

קוקס אמר כי החוקרים גילו כתובות חרוטות על תרמילים שנמצאו עם הרובה. על אחד התרמילים נכתב: "היי פשיסט! תתפוס!" קוקס אמר שהכתובת הזו מראה את כוונתו של היורה. "אני חושב שזה מדבר בעד עצמו," אמר המושל.

טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ׳רלי קירק

טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ׳ארלי קירק | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, 17 ביוני 2025
האיחוד האירופי גינה את חדירת הכטב"מ הרוסי לרומניה: "הפרה בלתי קבילה"

דורון פסקין

רומניה היא חברת נאט"ו השנייה שמדווחת על חדירת כטב"מים רוסיים למרחב האווירי שלה בתוך מספר ימים

תושבי העיר עזה עוברים לדרום הרצועה, 13 בספטמבר 2025
מתאם פעולות הממשלה בשטחים: בכירים בחמאס הגישו בקשות לעזיבת רצועת עזה

צוות מגזין אפוק

בהודעת המתפ"ש צוין כי בעוד חמאס קורא לתושבי עזה שלא לרדת דרומה, אנשיו חוששים לחייהם ומנסים לעזוב את רצועת עזה

ראש ה-FBI, קאש פאטל, 8 במאי 2025
ביקורת גוברת בארה"ב על התנהלות ראש ה-FBI בפרשת הרצח של צ'רלי קירק

דורון פסקין

השבוע יעיד ראש ה-FBI, קאש פאטל, בשימוע השנתי בקונגרס, זאת על רקע ביקורת שמושמעת כלפיו בארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני, 14 במאי 2025
בכירים בישראל מעריכים: המשבר ביחסים מול קטאר ובמשא ומתן הוא זמני

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי האינטרס של קטאר הוא לשמור על מעמדה כמתווכת אזורית. לדבריהם, ממשל טראמפ פועל מול קטאר וסעודיה למתן את החלטות הפסגה שתיפתח מחר בדוחא

חיילי צבא לבנון אוספים אמל''ח ממחנה בדאווי, 13 בספטמבר 2025
פירוז מחנות הפליטים בלבנון: לראשונה נאסף נשק גם מהמחנה הגדול ביותר במדינה

דורון פסקין

שלוש משאיות אמל"ח ממחנה בדאווי שבצפון לבנון, וחמש משאיות ממחנה עין אל-חילווה נמסרו היום לצבא לבנון

מוהנד רג’ב, מפקדה החדש של "חטיבת עזה" | שימוש לפי סעיף 27א'
הזרוע הצבאית של חמאס נערכת לכיבוש העיר עזה – מונה מפקד חדש ל"חטיבת עזה"

יוני בן מנחם

מוהנד רג'ב מונה על ידי ראש הזרוע הצבאית של חמאס ומפקדה הקודם של החטיבה – עז א-דין אל-חדאד. בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו שתי חטיבות פעילות – אחת בעיר עזה והשנייה במחנות המרכז

שתפו: