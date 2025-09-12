פיגוע דקירה במלון צובה ליד ירושלים

מחבל דקר היום גבר כבן 50 שנפצע באורח קשה וצעיר בן 23 שנפצע באורח בינוני בחדר האוכל של מלון בקיבוץ צובה שבהרי ירושלים.

מחקירת המשטרה עלה כי המחבל, תושב מחנה הפליטים בשועפט, עובד המלון, יצא מהמטבח ודקר שני אורחי המלון שהיו בחדר האוכל. מנהל חדר האוכל של המלון יחד עם שוטר שהתארח במקום השתלטו על המחבל והוא נעצר. יחד עם המחבל נעצרו שלושה חשודים נוספים במעורבות באירוע.