 פיגוע דקירה במלון צובה ליד ירושלים
עובד המלון, תושב מזרח ירושלים, יצא מהמטבח ודקר שני עוברי אורח. אחד מהם במצב קשה

צוות מגזין אפוק | 12 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מחבל דקר היום גבר כבן 50 שנפצע באורח קשה וצעיר בן 23 שנפצע באורח בינוני בחדר האוכל של מלון בקיבוץ צובה שבהרי ירושלים.

מחקירת המשטרה עלה כי המחבל, תושב מחנה הפליטים בשועפט, עובד המלון, יצא מהמטבח ודקר שני אורחי המלון שהיו בחדר האוכל. מנהל חדר האוכל של המלון יחד עם שוטר שהתארח במקום השתלטו על המחבל והוא נעצר. יחד עם המחבל נעצרו שלושה חשודים נוספים במעורבות באירוע.

תוך הפשיטה על בית המחבל

מתוך הפשיטה על בית המחבל | צילום: דוברות המשטרה

