העיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי בכירי חמאס בוחנים האם להישאר בקטאר, או לעבור למדינות בטוחות יותר מבחינתם. לפי הדיווח, בחמאס מחלחלת ההבנה כי בכירי הארגון יהיו בסכנת חיסול בכל מדינה אליה ילכו
יוני בן מנחם | 12 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
אחרי התקיפה בדוחא: לאן יפנו מנהיגי חמאס?
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט", היוצא לאור בלונדון, דיווח הבוקר כי התקיפה הישראלית בדוחא, שהתרחשה בשעה שראשי חמאס קיימו שיחות על עסקת חטופים והפסקת אש, סימנה שלב חדש במדיניות החיסולים של ישראל.
על פי הדיווח, בכירי חמאס מודים כי מאז חיסול אסמאעיל הנייה בטהראן ביולי 2024, אין עוד מקום בטוח עבורם. רבים מהם נהגו לנוע בין דוחא לאיסטנבול, בידיעה שהם עלולים להיות יעד לחיסול. מקורות ששוחחו עם א-שרק אלאווסט טענו כי ישראל נכשלה בניסיון חיסול בכירי חמאס, אולם בשלב זה לא ניתן לדעת האם אכן כך הדבר.
לפי מקורות בתנועת חמאס, נבחנות אפשרויות להישאר בדוחא, לעבור לטורקיה או לחפש מדינות בטוחות יותר, בהן אלג'יריה ומאוריטניה. מצרים מוזכרת אף היא כאופציה, לאחר שבעבר סיפקה מחסה לבכירים, בהם מוסא אבו מרזוק, שמשרדו בקהיר ממשיך לשמש כמוקד פעילות. לאחרונה עברו להתגורר במצרים גם זיאד אלנח'אלה, מנהיג ארגון הג'יהאד האסלאמי, ובכירים נוספים מהארגון שהתגוררו ברוסיה ובלבנון.
