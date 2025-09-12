 אחרי התקיפה בדוחא: לאן יפנו מנהיגי חמאס?
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

העיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי בכירי חמאס בוחנים האם להישאר בקטאר, או לעבור למדינות בטוחות יותר מבחינתם. לפי הדיווח, בחמאס מחלחלת ההבנה כי בכירי הארגון יהיו בסכנת חיסול בכל מדינה אליה ילכו

יוני בן מנחם | 12 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

אחרי התקיפה בדוחא: לאן יפנו מנהיגי חמאס?

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט", היוצא לאור בלונדון, דיווח הבוקר כי התקיפה הישראלית בדוחא, שהתרחשה בשעה שראשי חמאס קיימו שיחות על עסקת חטופים והפסקת אש, סימנה שלב חדש במדיניות החיסולים של ישראל.

על פי הדיווח, בכירי חמאס מודים כי מאז חיסול אסמאעיל הנייה בטהראן ביולי 2024, אין עוד מקום בטוח עבורם. רבים מהם נהגו לנוע בין דוחא לאיסטנבול, בידיעה שהם עלולים להיות יעד לחיסול. מקורות ששוחחו עם א-שרק אלאווסט טענו כי ישראל נכשלה בניסיון חיסול בכירי חמאס, אולם בשלב זה לא ניתן לדעת האם אכן כך הדבר.

לפי מקורות בתנועת חמאס, נבחנות אפשרויות להישאר בדוחא, לעבור לטורקיה או לחפש מדינות בטוחות יותר, בהן אלג'יריה ומאוריטניה. מצרים מוזכרת אף היא כאופציה, לאחר שבעבר סיפקה מחסה לבכירים, בהם מוסא אבו מרזוק, שמשרדו בקהיר ממשיך לשמש כמוקד פעילות. לאחרונה עברו להתגורר במצרים גם זיאד אלנח'אלה, מנהיג ארגון הג'יהאד האסלאמי, ובכירים נוספים מהארגון שהתגוררו ברוסיה ובלבנון.

המבנה בדוחא בו אירע ניסיון החיסול של בכירי חמאס

המבנה בדוחא בו אירע ניסיון החיסול של בכירי חמאס | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל בחברון, 27 במאי 2025
בישראל נערכים לניסיון הסלמה של חמאס ביהודה ושומרון

יוני בן מנחם

גורמים בכירים אומרים כי חמאס מתחיל להפנים שהוא עומד לאבד את כל רצועת עזה ולכן הוא מתכנן לפתוח חזית טרור חדשה נגד ישראל ביהודה ושומרון

נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, 1 בנובמבר 2022
נשיא ברזיל לשעבר הורשע בניסיון הפיכה; בית המשפט גזר עליו 27 שנות מאסר

דורון פסקין

ז'איר בולסונארו הפך לנשיא לשעבר הראשון במדינה שהורשע בפגיעה בדמוקרטיה; עורכי דינו הודיעו כי יערערו. בארה"ב גינו את ההחלטה. מזכיר המדינה האמריקני רוביו: "ציד מכשפות"

אבלים משתתפים בטקס לזכרו של צ׳ארלי קירק מחוץ לשגרירות ארה״ב בדרום אפריקה, 11 בספטמבר 2025
המצוד אחר המתנקש בקירק: נמצא "רובה בריח עוצמתי"; החוקרים שיחזרו את צעדיו של היורה

קרן זריהן

ה-FBI פרסם פרטים חדשים על המצוד אחר המתנקש שירה אתמול למוות בצ'ארלי קירק, ופרסם תמונה של החשוד בירי

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024
חיזבאללה סוגר את הדלת בפני ריכוז הנשק בידי המדינה

יוני בן מנחם

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מתח ביקורת על החלטות ממשלת לבנון וקרא למדינות ערב לתמוך בהתנגדות, תוך התייחסות לתקיפה הישראלית בדוחא

לוחמים של כוחות סוריה הדמוקרטית, 7 בספטמבר 2022
דיווח: חילופי אש הלילה והבוקר בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה

דורון פסקין

בסוריה דווח כי לפחות אדם אחד נהרג בקרבות בין המיליציה הכורדית לכוחות המשטר

עשן עולה מאתר התקיפה בקטאר | צילום מסך
משרד הפנים הקטארי: "איתרנו שרידי אדם באתר בו תקפה ישראל"

דורון פסקין

בהודעה שפורסמה ציין המשרד כי נעשים מאמצים לזהות שני נעדרים כתוצאה בתקיפה הישראלית

שתפו: