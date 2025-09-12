אחרי התקיפה בדוחא: לאן יפנו מנהיגי חמאס?

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט", היוצא לאור בלונדון, דיווח הבוקר כי התקיפה הישראלית בדוחא, שהתרחשה בשעה שראשי חמאס קיימו שיחות על עסקת חטופים והפסקת אש, סימנה שלב חדש במדיניות החיסולים של ישראל.

על פי הדיווח, בכירי חמאס מודים כי מאז חיסול אסמאעיל הנייה בטהראן ביולי 2024, אין עוד מקום בטוח עבורם. רבים מהם נהגו לנוע בין דוחא לאיסטנבול, בידיעה שהם עלולים להיות יעד לחיסול. מקורות ששוחחו עם א-שרק אלאווסט טענו כי ישראל נכשלה בניסיון חיסול בכירי חמאס, אולם בשלב זה לא ניתן לדעת האם אכן כך הדבר.