בישראל נערכים לניסיון הסלמה של חמאס ביהודה ושומרון

הפיגוע הנורא ב-8 בספטמבר בירושלים, שבו נרצחו שישה בני אדם, הוא תמרור אזהרה מפני הצפוי בירושלים ובשטחי יהודה ושומרון לאחר שישראל תכבוש את כל רצועת עזה. כך מעריך גורם ביטחוני בכיר.

אומנם, חקירה ראשונית של הפיגוע מעידה על כך ששני המחבלים שביצעו אותו פעלו בהתארגנות מקומית. חמאס שיבח את הפיגוע, וייתכן שחקירת השב"כ תעלה בהמשך גם קשר בין המחבלים לחמאס.