גורמים בכירים אומרים כי חמאס מתחיל להפנים שהוא עומד לאבד את כל רצועת עזה ולכן הוא מתכנן לפתוח חזית טרור חדשה נגד ישראל ביהודה ושומרון
יוני בן מנחם | 12 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
בישראל נערכים לניסיון הסלמה של חמאס ביהודה ושומרון
הפיגוע הנורא ב-8 בספטמבר בירושלים, שבו נרצחו שישה בני אדם, הוא תמרור אזהרה מפני הצפוי בירושלים ובשטחי יהודה ושומרון לאחר שישראל תכבוש את כל רצועת עזה. כך מעריך גורם ביטחוני בכיר.
אומנם, חקירה ראשונית של הפיגוע מעידה על כך ששני המחבלים שביצעו אותו פעלו בהתארגנות מקומית. חמאס שיבח את הפיגוע, וייתכן שחקירת השב"כ תעלה בהמשך גם קשר בין המחבלים לחמאס.
גורמי ביטחון בכירים בישראל אומרים כי על פי המידע שבידם, חמאס מתכנן לפתוח בחזית טרור חדשה נגד ישראל ביהודה ושומרון מיד לאחר כיבוש כל רצועת עזה בידי צה"ל. לדבריהם, חמאס מתחיל להפנים שהוא עומד לאבד את כל רצועת עזה, ולכן הוא נערך למערכת טרור חדשה ועוצמתית ביהודה ושומרון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו