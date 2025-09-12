 נשיא ברזיל לשעבר הורשע בניסיון הפיכה; בית המשפט גזר עליו 27 שנות מאסר
ז'איר בולסונארו הפך לנשיא לשעבר הראשון במדינה שהורשע בפגיעה בדמוקרטיה; עורכי דינו הודיעו כי יערערו. בארה"ב גינו את ההחלטה. מזכיר המדינה האמריקני רוביו: "ציד מכשפות"

דורון פסקין | 12 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בית המשפט העליון של ברזיל (STF) הרשיע אתמול, ברוב של ארבעה מול חמישה שופטים את הנשיא לשעבר ז’איר בולסונארו, בן ה-70, בשורת עבירות חמורות: חברות בארגון פשיעה חמוש, ניסיון הפיכה, ניסיון לבטל בכוח את שלטון החוק הדמוקרטי וגרימת נזק לנכסים ציבוריים מוגנים.

בעקבות ההרשעה נגזרו עליו 27 שנות מאסר ושלושה חודשים בכלא. עורכי דינו של בולסונארו כינו את גזר הדין "מוגזם בצורה אבסורדית" והודיעו כי יערערו. בכך הפך בולסונארו, השוהה במעצר בית, לנשיא לשעבר הראשון בתולדות ברזיל שהורשע בפגיעה בדמוקרטיה. שופט אחד, לואיס פוקס, בחר לזכות את בולסונארו מכל האישומים.

בולסונארו, קצין צבא לשעבר, נבחר לנשיאות ב-2018 לאחר שפרשיות שחיתות נרחבות ערערו את אמון הציבור במערכת הפוליטית. כהונתו התאפיינה במדיניות מקלה כלפי מגפת הקורונה והחיסונים, בעידוד כריתת יערות למרעה ובביקורת חריפה על מוסדות המדינה. לקראת בחירות 2022, שבהן הפסיד ללולה דה סילבה, גברו החששות שלא יקבל את התוצאה. בינואר 2023 פרצו אלפים מתומכיו לבניינים הממשלתיים בברזיליה, במה שהוגדר כניסיון הפיכה כושל.

נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, 1 בנובמבר 2022

נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, 1 בנובמבר 2022 | צילום: Andressa Anholete/Getty Images

