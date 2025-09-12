נשיא ברזיל לשעבר הורשע בניסיון הפיכה; בית המשפט גזר עליו 27 שנות מאסר

בית המשפט העליון של ברזיל (STF) הרשיע אתמול, ברוב של ארבעה מול חמישה שופטים את הנשיא לשעבר ז’איר בולסונארו, בן ה-70, בשורת עבירות חמורות: חברות בארגון פשיעה חמוש, ניסיון הפיכה, ניסיון לבטל בכוח את שלטון החוק הדמוקרטי וגרימת נזק לנכסים ציבוריים מוגנים.

בעקבות ההרשעה נגזרו עליו 27 שנות מאסר ושלושה חודשים בכלא. עורכי דינו של בולסונארו כינו את גזר הדין "מוגזם בצורה אבסורדית" והודיעו כי יערערו. בכך הפך בולסונארו, השוהה במעצר בית, לנשיא לשעבר הראשון בתולדות ברזיל שהורשע בפגיעה בדמוקרטיה. שופט אחד, לואיס פוקס, בחר לזכות את בולסונארו מכל האישומים.