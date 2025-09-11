ה-FBI פרסם פרטים חדשים על המצוד אחר המתנקש שירה אתמול למוות בצ'ארלי קירק, ופרסם תמונה של החשוד בירי
המצוד אחר המתנקש בקירק: נמצא "רובה בריח עוצמתי"; החוקרים שיחזרו את צעדיו של היורה
ה-FBI ממשיך לחקור את ההתנקשות אתמול בצ'ארלי קירק, שנורה ונרצח במהלך עצרת באוניברסיטה ביוטה.
קירק, פעיל חברתי הנחשב לאיש ימין פרו ישראלי ולבעל בריתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, היה המייסד והנשיא של קבוצת סטודנטים ארצית בשם Turning Point USA.
במסיבת עיתונאים שקיים היום ה-FBI נמסרו מעט פרטים הידועים בשלב זה על החשוד בירי בקירק. מוקדם יותר היום שוחררו שני אנשים שנעצרו לחקירה בחשד לירי.
