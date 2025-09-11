מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מתח ביקורת על החלטות ממשלת לבנון וקרא למדינות ערב לתמוך בהתנגדות, תוך התייחסות לתקיפה הישראלית בדוחא
יוני בן מנחם | 11 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
חיזבאללה סוגר את הדלת בפני ריכוז הנשק בידי המדינה
מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, הודיע אמש כי אין מקום להצעות לריכוז הנשק בידי המדינה אם הן אינן חלק מאסטרטגיית הביטחון הלאומי. הוא הדגיש את חשיבות ההתנגדות והזהיר מפני "ישראל הגדולה", הפוגעת בלבנון ובמדינות ערב, במיוחד לאחר ההתקפה הישראלית בדוחא, בירת קטאר. קאסם קרא למדינות ערב לתמוך בהתנגדות, או לפחות לא להכשילה.
בטקס לחג הולדת הנביא מוחמד, הציב ארבעה תנאים, שאם הם יקרו – ארגונו ישקול האם להיענות לדרישה לפירוק מנשק:
1. עצירת התוקפנות על לבנון.
