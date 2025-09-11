 חיזבאללה סוגר את הדלת בפני ריכוז הנשק בידי המדינה
מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מתח ביקורת על החלטות ממשלת לבנון וקרא למדינות ערב לתמוך בהתנגדות, תוך התייחסות לתקיפה הישראלית בדוחא

יוני בן מנחם | 11 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, הודיע אמש כי אין מקום להצעות לריכוז הנשק בידי המדינה אם הן אינן חלק מאסטרטגיית הביטחון הלאומי. הוא הדגיש את חשיבות ההתנגדות והזהיר מפני "ישראל הגדולה", הפוגעת בלבנון ובמדינות ערב, במיוחד לאחר ההתקפה הישראלית בדוחא, בירת קטאר. קאסם קרא למדינות ערב לתמוך בהתנגדות, או לפחות לא להכשילה.

בטקס לחג הולדת הנביא מוחמד, הציב ארבעה תנאים, שאם הם יקרו – ארגונו ישקול האם להיענות לדרישה לפירוק מנשק:

1. עצירת התוקפנות על לבנון.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

