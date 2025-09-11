 דיווח: חילופי אש הלילה והבוקר בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה
בסוריה דווח כי לפחות אדם אחד נהרג בקרבות בין המיליציה הכורדית לכוחות המשטר

דורון פסקין | 11 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: חילופי אש הלילה והבוקר בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה

משרד ההגנה הסורי הודיע הבוקר כי לוחמי המיליציה הכורדית "כוחות סוריה הדמוקרטית" (SDF) ביצעו הלילה ובשעות הבוקר ירי כבד מעמדותיהם בשדה התעופה הצבאי אל-ג’ראח ובאזור העיר מאסכנה, לעבר בתי מגורים בכפרים אל-קיאריה, רסם אל-אחמר וחבובה אל-כביר שבמזרח מחוז חלב.

לפי ההודעה הרשמית, שני בני אדם נהרגו ושלושה נוספים נפצעו. עוד נמסר כי כוחות הצבא הסורי באזור הועמדו בכוננות והשיבו אש לעבר מקורות הירי.

ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.

לוחמים של כוחות סוריה הדמוקרטית, 7 בספטמבר 2022

לוחמים של כוחות סוריה הדמוקרטית, 7 בספטמבר 2022 | צילום: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

