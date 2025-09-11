בסוריה דווח כי לפחות אדם אחד נהרג בקרבות בין המיליציה הכורדית לכוחות המשטר
דורון פסקין | 11 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: חילופי אש הלילה והבוקר בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה
משרד ההגנה הסורי הודיע הבוקר כי לוחמי המיליציה הכורדית "כוחות סוריה הדמוקרטית" (SDF) ביצעו הלילה ובשעות הבוקר ירי כבד מעמדותיהם בשדה התעופה הצבאי אל-ג’ראח ובאזור העיר מאסכנה, לעבר בתי מגורים בכפרים אל-קיאריה, רסם אל-אחמר וחבובה אל-כביר שבמזרח מחוז חלב.
לפי ההודעה הרשמית, שני בני אדם נהרגו ושלושה נוספים נפצעו. עוד נמסר כי כוחות הצבא הסורי באזור הועמדו בכוננות והשיבו אש לעבר מקורות הירי.
ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.
