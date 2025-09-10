 משרד הפנים הקטארי: "איתרנו שרידי אדם באתר בו תקפה ישראל"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בהודעה שפורסמה ציין המשרד כי נעשים מאמצים לזהות שני נעדרים כתוצאה בתקיפה הישראלית

דורון פסקין | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

משרד הפנים הקטארי: "איתרנו שרידי אדם באתר בו תקפה ישראל"

בקטאר ממשיכים לטפל בזירה בדוחא בה תקף אתמול חיל האוויר הישראלי את בכירי הלשכה המדינית של חמאס.

הערב הודיע משרד הפנים הקטארי בהודעה רשמית: "איתרנו שרידי אדם באתר התקיפה הישראלית אתמול, ונעשים מאמצים לזהות את הקורבנות.

"אנו מאשרים כי זוהתה גופתו של השהיד ג'יהאד לבאד (ראש לשכת בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה, ד"פ), שנהרג בתקיפה הישראלית בדוחא ביום שלישי. אנו ממשיכים במאמצים לזהות שני נעדרים בתקיפה הישראלית בדוחא".

עשן עולה מאתר התקיפה בקטאר | צילום מסך

עשן עולה מאתר התקיפה בקטאר | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
צ'ארלי קירק
צ'ארלי קירק מת מפצעיו לאחר שנורה על ידי מתנקש

צוות מגזין אפוק

קירק היה פעיל חברתי ונחשב לאיש ימין פרו ישראלי. טראמפ ספד לו: "הוא היה אהוב ומוערך על ידי כולם, במיוחד על ידי, וכעת איננו עוד איתנו"

עשן מיתמר מעל האזור שצה''ל תקף בדוחא, 9 בספטמבר 2025
דיווח: שניים מבכירי חמאס נפצעו בתקיפה הישראלית, אחד מהם במצב קשה

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי שני הבכירים מאושפזים במצב קשה תחת אבטחה כבדה. שמם לא פורסם בשלב זה

בכיר חמאס, ח’ליל אלחיה, 19 באוקטובר 2022
מי הוא ח’ליל אלחיה, בכיר חמאס שישראל ניסתה לחסל?

יוני בן מנחם

גורלו של אלחיה עדיין אינו ידוע. הוא נחשב לדמות המרכזית בהנהגת התנועה מאז חיסולם של אסמעיל הניה ויחיא סינוואר. קשריו ההדוקים עם איראן ותפקידו במגעים על עסקת החטופים הפכו אותו ליעד מועדף של ישראל

תיעוד מתקיפות צה״ל בצנעא
ישראל תקפה בצנעא בירת תימן

צוות מגזין אפוק

ראש הממשלה: "אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו - אנחנו נגיע אליו"; שר הביטחון: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י״

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, וראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, 14 במאי 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images
היום שאחרי התקיפה: קטאר וחמאס שוקלות כיצד להגיב

יוני בן מנחם

ניסיון החיסול בדוחא טלטל את הנהגת חמאס והיווה מבוכה קשה עבור המשטר הקטארי. באתר חמאס נטען כי ארגון הטרור בוחן כעת שינוי אסטרטגי, ובמקביל דווח ב"אל-ערבי אלג'דיד" כי קטאר פועלת ליזום פסגה ערבית-מוסלמית

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, וורשה, 11 ביוני 2025
לראשונה מתחילת המלחמה באוקראינה – פולין הפילה כטב"מים רוסיים שחדרו לשטחה

דורון פסקין

שרידי כטב"ם אותרו בשדה חקלאי במחוז לובלין, כטב"ם נוסף פגע בבית פרטי וגרם לנזק. ראש ממשלת פולין: "המצב מסוכן משמעותית מכל הקודמים"

שתפו: