בהודעה שפורסמה ציין המשרד כי נעשים מאמצים לזהות שני נעדרים כתוצאה בתקיפה הישראלית
דורון פסקין | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
משרד הפנים הקטארי: "איתרנו שרידי אדם באתר בו תקפה ישראל"
בקטאר ממשיכים לטפל בזירה בדוחא בה תקף אתמול חיל האוויר הישראלי את בכירי הלשכה המדינית של חמאס.
הערב הודיע משרד הפנים הקטארי בהודעה רשמית: "איתרנו שרידי אדם באתר התקיפה הישראלית אתמול, ונעשים מאמצים לזהות את הקורבנות.
"אנו מאשרים כי זוהתה גופתו של השהיד ג'יהאד לבאד (ראש לשכת בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה, ד"פ), שנהרג בתקיפה הישראלית בדוחא ביום שלישי. אנו ממשיכים במאמצים לזהות שני נעדרים בתקיפה הישראלית בדוחא".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו