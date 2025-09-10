צ'ארלי קירק נורה במהלך אירוע ביוטה

ראש הממשלה: "אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו - אנחנו נגיע אליו"; שר הביטחון: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י״