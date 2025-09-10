 צ'ארלי קירק נורה במהלך אירוע ביוטה
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

קירק הוא פעיל חברתי הנחשב לאיש ימין פרו ישראלי. טראמפ: "כולנו חייבים להתפלל עבורו"

צוות מגזין אפוק | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צ'ארלי קירק נורה במהלך אירוע ביוטה

צ'ארלי קירק, פעיל חברתי הנחשב לאיש ימין פרו ישראלי ולבעל בריתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נורה היום באירוע באוניברסיטה ביוטה.

קירק, בן 31, הוא המייסד והנשיא של קבוצת סטודנטים ארצית בשם Turning Point USA.

בשלב זה לא ברור מה מצבו של קירק. סרטונים שהופצו ברשתות תיעדו אותו נופל לאחור לאחר שנורה.

צ'ארלי קירק

צ'ארלי קירק | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עשן מיתמר מעל האזור שצה''ל תקף בדוחא, 9 בספטמבר 2025
דיווח: שניים מבכירי חמאס נפצעו בתקיפה הישראלית, אחד מהם במצב קשה

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי שני הבכירים מאושפזים במצב קשה תחת אבטחה כבדה. שמם לא פורסם בשלב זה

בכיר חמאס, ח’ליל אלחיה, 19 באוקטובר 2022
מי הוא ח’ליל אלחיה, בכיר חמאס שישראל ניסתה לחסל?

יוני בן מנחם

גורלו של אלחיה עדיין אינו ידוע. הוא נחשב לדמות המרכזית בהנהגת התנועה מאז חיסולם של אסמעיל הניה ויחיא סינוואר. קשריו ההדוקים עם איראן ותפקידו במגעים על עסקת החטופים הפכו אותו ליעד מועדף של ישראל

תיעוד מתקיפות צה״ל בצנעא
ישראל תקפה בצנעא בירת תימן

צוות מגזין אפוק

ראש הממשלה: "אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו - אנחנו נגיע אליו"; שר הביטחון: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י״

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, וראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, 14 במאי 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images
היום שאחרי התקיפה: קטאר וחמאס שוקלות כיצד להגיב

יוני בן מנחם

ניסיון החיסול בדוחא טלטל את הנהגת חמאס והיווה מבוכה קשה עבור המשטר הקטארי. באתר חמאס נטען כי ארגון הטרור בוחן כעת שינוי אסטרטגי, ובמקביל דווח ב"אל-ערבי אלג'דיד" כי קטאר פועלת ליזום פסגה ערבית-מוסלמית

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, וורשה, 11 ביוני 2025
לראשונה מתחילת המלחמה באוקראינה – פולין הפילה כטב"מים רוסיים שחדרו לשטחה

דורון פסקין

שרידי כטב"ם אותרו בשדה חקלאי במחוז לובלין, כטב"ם נוסף פגע בבית פרטי וגרם לנזק. ראש ממשלת פולין: "המצב מסוכן משמעותית מכל הקודמים"

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין
פון דר ליין: האיחוד האירופי מתכנן השעיית תמיכה בישראל וסנקציות על שרים

אורן שלום

נציבת האיחוד האירופי טענה בפוסט שפרסמה כי על אירופה לפעול בשל המצב ברצועה: "מה שמתרחש בעזה זעזע את מצפונו של העולם"

שתפו: