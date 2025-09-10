קירק הוא פעיל חברתי הנחשב לאיש ימין פרו ישראלי. טראמפ: "כולנו חייבים להתפלל עבורו"
צוות מגזין אפוק | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
צ'ארלי קירק נורה במהלך אירוע ביוטה
צ'ארלי קירק, פעיל חברתי הנחשב לאיש ימין פרו ישראלי ולבעל בריתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נורה היום באירוע באוניברסיטה ביוטה.
קירק, בן 31, הוא המייסד והנשיא של קבוצת סטודנטים ארצית בשם Turning Point USA.
בשלב זה לא ברור מה מצבו של קירק. סרטונים שהופצו ברשתות תיעדו אותו נופל לאחור לאחר שנורה.
