דיווח: שניים מבכירי חמאס נפצעו בתקיפה הישראלית, אחד מהם במצב קשה

מקורות בחמאס מסרו היום לעיתון "א-שרק אל-אלאווסט", היוצא בלונדון ומקורב לבית המלוכה הסעודי, כי שניים מבכירי הלשכה המדינית של התנועה נפצעו בתקיפה הישראלית בדוחא, ואחד מהם במצב קשה.

לדברי אותם מקורות, הפצועים מאושפזים בבית חולים פרטי תחת אבטחה כבדה. עם זאת, הם נמנעו מלמסור את שמותיהם של אותם בכירים.