 דיווח: שניים מבכירי חמאס נפצעו בתקיפה הישראלית, אחד מהם במצב קשה
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

עיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי שני הבכירים מאושפזים במצב קשה תחת אבטחה כבדה. שמם לא פורסם בשלב זה

יוני בן מנחם | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: שניים מבכירי חמאס נפצעו בתקיפה הישראלית, אחד מהם במצב קשה

מקורות בחמאס מסרו היום לעיתון "א-שרק אל-אלאווסט", היוצא בלונדון ומקורב לבית המלוכה הסעודי, כי שניים מבכירי הלשכה המדינית של התנועה נפצעו בתקיפה הישראלית בדוחא, ואחד מהם במצב קשה.

לדברי אותם מקורות, הפצועים מאושפזים בבית חולים פרטי תחת אבטחה כבדה. עם זאת, הם נמנעו מלמסור את שמותיהם של אותם בכירים.

עוד דווח כי המתחם שהותקף כלל משרדים ובתי מגורים של בכירי חמאס ואנשי האבטחה שלהם. בין היתר הייתה שם וילה בבעלות ח'ליל אל-חיה, שבתוכה משרד פרטי, והוא זה שנפגע בעיקר בתקיפה מתוך כארבע זוויות תקיפות שונות.

עשן מיתמר מעל האזור שצה''ל תקף בדוחא, 9 בספטמבר 2025

עשן מיתמר מעל האזור שבו צה''ל תקף בדוחא, 9 בספטמבר 2025 | צילום: JACQUELINE PENNEY/AFPTV/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בכיר חמאס, ח’ליל אלחיה, 19 באוקטובר 2022
מי הוא ח’ליל אלחיה, בכיר חמאס שישראל ניסתה לחסל?

יוני בן מנחם

גורלו של אלחיה עדיין אינו ידוע. הוא נחשב לדמות המרכזית בהנהגת התנועה מאז חיסולם של אסמעיל הניה ויחיא סינוואר. קשריו ההדוקים עם איראן ותפקידו במגעים על עסקת החטופים הפכו אותו ליעד מועדף של ישראל

תיעוד מתקיפות צה״ל בצנעא
ישראל תקפה בצנעא בירת תימן

צוות מגזין אפוק

ראש הממשלה: "אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו - אנחנו נגיע אליו"; שר הביטחון: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י״

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, וראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, 14 במאי 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images
היום שאחרי התקיפה: קטאר וחמאס שוקלות כיצד להגיב

יוני בן מנחם

ניסיון החיסול בדוחא טלטל את הנהגת חמאס והיווה מבוכה קשה עבור המשטר הקטארי. באתר חמאס נטען כי ארגון הטרור בוחן כעת שינוי אסטרטגי, ובמקביל דווח ב"אל-ערבי אלג'דיד" כי קטאר פועלת ליזום פסגה ערבית-מוסלמית

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, וורשה, 11 ביוני 2025
לראשונה מתחילת המלחמה באוקראינה – פולין הפילה כטב"מים רוסיים שחדרו לשטחה

דורון פסקין

שרידי כטב"ם אותרו בשדה חקלאי במחוז לובלין, כטב"ם נוסף פגע בבית פרטי וגרם לנזק. ראש ממשלת פולין: "המצב מסוכן משמעותית מכל הקודמים"

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין
פון דר ליין: האיחוד האירופי מתכנן השעיית תמיכה בישראל וסנקציות על שרים

אורן שלום

נציבת האיחוד האירופי טענה בפוסט שפרסמה כי על אירופה לפעול בשל המצב ברצועה: "מה שמתרחש בעזה זעזע את מצפונו של העולם"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני, סטיב וויטקוף, בעת ביקורו של וויטקוף בישראל, 29 בינואר 2025
כיצד ישפיע מבצע החיסול בדוחא על גורל החטופים?

יוני בן מנחם

גורם מדיני בכיר בירושלים: התקיפה בדוחא נועדה לזעזע את הנהגת חמאס בחו"ל, אך לא צפויה לעצור את המשא ומתן על שחרור החטופים. מצרים עשויה להפוך למתווכת המרכזית

שתפו: