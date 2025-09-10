עיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי שני הבכירים מאושפזים במצב קשה תחת אבטחה כבדה. שמם לא פורסם בשלב זה
יוני בן מנחם | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: שניים מבכירי חמאס נפצעו בתקיפה הישראלית, אחד מהם במצב קשה
מקורות בחמאס מסרו היום לעיתון "א-שרק אל-אלאווסט", היוצא בלונדון ומקורב לבית המלוכה הסעודי, כי שניים מבכירי הלשכה המדינית של התנועה נפצעו בתקיפה הישראלית בדוחא, ואחד מהם במצב קשה.
לדברי אותם מקורות, הפצועים מאושפזים בבית חולים פרטי תחת אבטחה כבדה. עם זאת, הם נמנעו מלמסור את שמותיהם של אותם בכירים.
עוד דווח כי המתחם שהותקף כלל משרדים ובתי מגורים של בכירי חמאס ואנשי האבטחה שלהם. בין היתר הייתה שם וילה בבעלות ח'ליל אל-חיה, שבתוכה משרד פרטי, והוא זה שנפגע בעיקר בתקיפה מתוך כארבע זוויות תקיפות שונות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו