מי הוא ח’ליל אלחיה, בכיר חמאס שישראל ניסתה לחסל?

גורלו של אלחיה עדיין אינו ידוע. הוא נחשב לדמות המרכזית בהנהגת התנועה מאז חיסולם של אסמעיל הניה ויחיא סינוואר. קשריו ההדוקים עם איראן ותפקידו במגעים על עסקת החטופים הפכו אותו ליעד מועדף של ישראל

יוני בן מנחם | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

גורלם של בכירי חמאס שישראל ניסתה לחסל אתמול בהפצצה אווירית בדוחא, בירת קטאר, איננו ידוע, נכון לשעה זו. ברשתות הערביות ישנם דיווחים סותרים באשר לגורלם של בכירי ארגון הטרור.

תנועת חמאס פירסמה אמש הודעה רשמית שבה נטען כי "האויב נכשל בחיסול משלחת המשא ומתן של חמאס", אולם ההודעה אישרה את מותם של ג'יהאד לבד, ראש הלשכה של בכיר חמאס ח'ליל אלחיה; המאם אלחיה, בנו של ח'ליל אלחיה; ושלושה מאבטחים: עבדאללה עבד אלוואחד, מואמין חסונה ואחמד אלממלוכ.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי להערכתם תוצאות התקיפה היו טובות, וכי ייקח עוד זמן עד שיתברר גורלם של אלה ששהו באתר שהותקף בדוחא, שהוא המתחם שבו התגורר אלחיה.

בכיר חמאס, ח’ליל אלחיה, 19 באוקטובר 2022

בכיר חמאס, ח’ליל אלחיה, 19 באוקטובר 2022 | צילום: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

