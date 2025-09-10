מי הוא ח’ליל אלחיה, בכיר חמאס שישראל ניסתה לחסל?

גורלם של בכירי חמאס שישראל ניסתה לחסל אתמול בהפצצה אווירית בדוחא, בירת קטאר, איננו ידוע, נכון לשעה זו. ברשתות הערביות ישנם דיווחים סותרים באשר לגורלם של בכירי ארגון הטרור.

תנועת חמאס פירסמה אמש הודעה רשמית שבה נטען כי "האויב נכשל בחיסול משלחת המשא ומתן של חמאס", אולם ההודעה אישרה את מותם של ג'יהאד לבד, ראש הלשכה של בכיר חמאס ח'ליל אלחיה; המאם אלחיה, בנו של ח'ליל אלחיה; ושלושה מאבטחים: עבדאללה עבד אלוואחד, מואמין חסונה ואחמד אלממלוכ.