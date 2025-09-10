ישראל תקפה בצנעא בירת תימן

חיל האוויר תקף היום פעם נוספת בצנעא בירת תימן. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נמסר בין המטרות שהותקפו: מחנות צבאיים בהם זוהו פעילים צבאיים של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של שלטון הטרור.

בהודעה צוין כי מטה מחלקת ההסברה הצבאית של שלטון הטרור אמון על הפצת מסרי הסתה ותעמולה בתקשורת, בהם נאומי המנהיג עבד אל מאלכ, והצהרות של הדובר יחיא סריע. במהלך המלחמה, המטה הוביל את מאמצי התעמולה והטרור הפסיכולוגי של שלטון הטרור.