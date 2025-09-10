היום שאחרי התקיפה: קטאר וחמאס שוקלות כיצד להגיב

תקיפת חיל האוויר הישראלי אתמול בדוחא, בירת קטאר, הכתה בהלם את הנהגת חמאס ואת המשטר הקטארי. מדובר במהלך שנחשב עד כה כבלתי מתקבל על הדעת – במיוחד בעיני ארגון הטרור.

בין אם החיסול של בכירי חמאס הצליח ובין אם לאו, עצם התקיפה מערער את תחושת הביטחון האישי שבה חיו מנהיגי הארגון מחוץ לרצועה, ומחייבת את חמאס להתאים את דרכיו.