 היום שאחרי התקיפה: קטאר וחמאס שוקלות כיצד להגיב
ניסיון החיסול בדוחא טלטל את הנהגת חמאס והיווה מבוכה קשה עבור המשטר הקטארי. באתר חמאס נטען כי ארגון הטרור בוחן כעת שינוי אסטרטגי, ובמקביל דווח ב"אל-ערבי אלג'דיד" כי קטאר פועלת ליזום פסגה ערבית-מוסלמית

יוני בן מנחם | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

תקיפת חיל האוויר הישראלי אתמול בדוחא, בירת קטאר, הכתה בהלם את הנהגת חמאס ואת המשטר הקטארי. מדובר במהלך שנחשב עד כה כבלתי מתקבל על הדעת – במיוחד בעיני ארגון הטרור.

בין אם החיסול של בכירי חמאס הצליח ובין אם לאו, עצם התקיפה מערער את תחושת הביטחון האישי שבה חיו מנהיגי הארגון מחוץ לרצועה, ומחייבת את חמאס להתאים את דרכיו.

מנקודת מבט קטארית, התקיפה נתפסת כהשפלה הפוגעת במעמד הבין-לאומי של המדינה וכפגיעה ישירה בריבונותה. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי קטאר לא תוכל להתעלם מהאירוע ותידרש להגיב. בישראל סבורים כי התגובה צפויה במישור המדיני ולא הצבאי.

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, וראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, 14 במאי 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

