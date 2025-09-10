שרידי כטב"ם אותרו בשדה חקלאי במחוז לובלין, כטב"ם נוסף פגע בבית פרטי וגרם לנזק. ראש ממשלת פולין: "המצב מסוכן משמעותית מכל הקודמים"
דורון פסקין | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
לראשונה מתחילת המלחמה באוקראינה – פולין הפילה כטב"מים רוסיים שחדרו לשטחה
לראשונה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, נרשם מקרה ראשון של התמודדות צבאית ישירה בין חברה בנאט"ו לבין צבא רוסיה. ממשלת פולין אישרה היום כי כוחותיה הפילו כטב"מים רוסיים שחדרו למרחב האווירי של המדינה, במסגרת מתקפה אווירית רחבת היקף של רוסיה על מרכז ומערב אוקראינה.
עד כה התרחשו מספר תקריות, שבהן הוזנקו מטוסי קרב פולניים לעבר כטב"מים שחדרו לשטח המדינה בדרכם לאוקראינה, אך זו הפעם הראשונה שבה כלי טיס בלתי מאוישים רוסיים מופלים בפועל.
ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, כתב ב-X כי "אמש הופר המרחב האווירי של פולין על ידי מספר גדול של כטב"מים רוסיים. הכטב"מים שמהווים איום ישיר הופלו. אני נמצא בקשר רציף עם מזכ"ל נאט"ו ועם בעלי בריתנו".
