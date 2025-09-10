 פון דר ליין: האיחוד האירופי מתכנן השעיית תמיכה בישראל וסנקציות על שרים
נציבת האיחוד האירופי טענה בפוסט שפרסמה כי על אירופה לפעול בשל המצב ברצועה: "מה שמתרחש בעזה זעזע את מצפונו של העולם"

אורן שלום | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, פרסמה היום פוסט ב-X בו טענה כי אירופה צריכה לעשות יותר אל מול המצב ברצועת עזה: "מה שמתרחש בעזה זעזע את מצפונו של העולם.

"רעב מעשה ידי אדם לעולם לא יכול להיות נשק מלחמתי. זה חייב להיפסק. הסיוע של האיחוד האירופי לעזה עולה בהרבה על זה של כל שותף אחר. אבל כמובן, אירופה צריכה לעשות יותר".

פון דר ליין פירטה צעדים שככל הנראה יש בכוונתה לנקוט בהמשך הדרך:

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין | צילום: Mahesh Kumar A. - Pool/Getty Images

