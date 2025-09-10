 כיצד ישפיע מבצע החיסול בדוחא על גורל החטופים?
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורם מדיני בכיר בירושלים: התקיפה בדוחא נועדה לזעזע את הנהגת חמאס בחו"ל, אך לא צפויה לעצור את המשא ומתן על שחרור החטופים. מצרים עשויה להפוך למתווכת המרכזית

יוני בן מנחם | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

כיצד ישפיע מבצע החיסול בדוחא על גורל החטופים?

גורם מדיני בכיר אומר כי להערכת גורמי הביטחון, פעולת החיסול בדוחא, בירת קטאר, לא תפגע במשא ומתן לשחרור החטופים, וכי המשא ומתן על שחרורם יכול להימשך בערוצים אחרים.

מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, אמר אתמול בהודעה למשפחות החטופים בהתייחס לתקיפה הישראלית בדוחא כי "לאורך זמן, הנהגת חמאס בחו"ל היוותה מכשול להשגת הסכם, בעוד ישראל קיבלה את ההצעה האמריקנית של הנשיא טראמפ [...] אנו עוקבים אחר מצב ומיקום החטופים ומחויבים להשבת כולם, החיים והחללים כאחד".

קטאר הודיעה על השהיית חלקה כמתווכת במשא ומתן בין ישראל לחמאס בעקבות התקיפה בדוחא, וגורמים מדיניים בכירים מעריכים כי חלקה של מצרים בפעולת התיווך יגדל. הם מאשרים כי מבחינת ישראל, עדיף שמצרים תהיה המתווכת המרכזית במשא ומתן על שחרור החטופים, מכיוון שהיא נוקטת עמדה מאוזנת יותר כלפי חמאס מאשר קטאר. גורם מדיני בכיר מדגיש כי "קטאר היא למעשה חמאס".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני, סטיב וויטקוף, בעת ביקורו של וויטקוף בישראל, 29 בינואר 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני, סטיב וויטקוף, בעת ביקורו של וויטקוף בישראל, 29 בינואר 2025 | צילום: מעיין טואף, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י (מימין), ויו"ר הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי (שמאל), חותמים על הסכם לחידוש פעילות הפיקוח באיראן, 9 בספטמבר 2025, קהיר, מצרים
איראן וסבא"א חתמו על הסכם מחודש ביניהן 

דורון פסקין

לאחר חודשים של קיפאון, ועל רקע החלטת המעצמות האירופאיות להחזיר את סנקציות האו"ם, התחייבה טהראן לאפשר לפקחי סבא"א גישה מחודשת למתקני הגרעין שלה. בשלב זה עדיין לא ברור מה יהיה היקף הפיקוח החדש

אליזבת צורקוב בסרטון מהשבי שפורסם
שוחררה אליזבט צורקוב – אזרחית ישראלית שנחטפה ב-2023 בעיראק

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב הודיע הלילה על שחרורה של צורקוב: "כעת היא בטוחה בשגרירות האמריקנית בעיראק לאחר שעונתה במשך חודשים רבים"

נשיא המדינה, עמנואל מקרון, וראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, 26 במאי 2025
מקרון מינה ראש ממשלה חדש; לה פן הגיבה: "הנשיא יורה את הקליע האחרון של המקרוניזם"

דורון פסקין

סבסטיאן לקורניו, שר ההגנה היוצא, צפוי להחליף את פרנסואה ביירו שממשלתו נפלה אמש בעקבות הצבעת אי אמון

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, 15 בנובמבר 2022
ממשלת ספרד החליטה לאסור את כניסתם למדינה של בן גביר וסמוטריץ'

דורון פסקין

לאחר ההחלטה להטיל סנקציות על ישראל בשל פעולותיה ברצועת עזה, והתגובה הישראלית נגד שתי שרות בממשלת ספרד, הצהיר היום שר החוץ הספרדי על הצעד נגד שני השרים בשל מה שכינה – "מעורבותם הישירה ברצח עם"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 10 ביולי 2025
לפחות 21 הרוגים בתקיפה רוסית בדונצק; מתקפה אוקראינית על סוצ'י בזמן ביקור פוטין בעיר

דורון פסקין

זלנסקי הגיב לתקיפה הקטלנית בדונצק: "נדרשת פעולה מארה"ב, מאירופה וממדינות ה-G20"

תקיפת מטה חמאס בדוחא היום
ישראל תקפה את מטה חמאס בדוחא

צוות מגזין אפוק

דיווחים סותרים בתקשורת הערבית בנוגע לתוצאות התקיפה; חמאס טוען: ניסיון החיסול נכשל

שתפו: