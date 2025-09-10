גורם מדיני בכיר בירושלים: התקיפה בדוחא נועדה לזעזע את הנהגת חמאס בחו"ל, אך לא צפויה לעצור את המשא ומתן על שחרור החטופים. מצרים עשויה להפוך למתווכת המרכזית
יוני בן מנחם | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
כיצד ישפיע מבצע החיסול בדוחא על גורל החטופים?
גורם מדיני בכיר אומר כי להערכת גורמי הביטחון, פעולת החיסול בדוחא, בירת קטאר, לא תפגע במשא ומתן לשחרור החטופים, וכי המשא ומתן על שחרורם יכול להימשך בערוצים אחרים.
מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, אמר אתמול בהודעה למשפחות החטופים בהתייחס לתקיפה הישראלית בדוחא כי "לאורך זמן, הנהגת חמאס בחו"ל היוותה מכשול להשגת הסכם, בעוד ישראל קיבלה את ההצעה האמריקנית של הנשיא טראמפ [...] אנו עוקבים אחר מצב ומיקום החטופים ומחויבים להשבת כולם, החיים והחללים כאחד".
קטאר הודיעה על השהיית חלקה כמתווכת במשא ומתן בין ישראל לחמאס בעקבות התקיפה בדוחא, וגורמים מדיניים בכירים מעריכים כי חלקה של מצרים בפעולת התיווך יגדל. הם מאשרים כי מבחינת ישראל, עדיף שמצרים תהיה המתווכת המרכזית במשא ומתן על שחרור החטופים, מכיוון שהיא נוקטת עמדה מאוזנת יותר כלפי חמאס מאשר קטאר. גורם מדיני בכיר מדגיש כי "קטאר היא למעשה חמאס".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו