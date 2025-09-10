כיצד ישפיע מבצע החיסול בדוחא על גורל החטופים?

גורם מדיני בכיר אומר כי להערכת גורמי הביטחון, פעולת החיסול בדוחא, בירת קטאר, לא תפגע במשא ומתן לשחרור החטופים, וכי המשא ומתן על שחרורם יכול להימשך בערוצים אחרים.

מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, אמר אתמול בהודעה למשפחות החטופים בהתייחס לתקיפה הישראלית בדוחא כי "לאורך זמן, הנהגת חמאס בחו"ל היוותה מכשול להשגת הסכם, בעוד ישראל קיבלה את ההצעה האמריקנית של הנשיא טראמפ [...] אנו עוקבים אחר מצב ומיקום החטופים ומחויבים להשבת כולם, החיים והחללים כאחד".