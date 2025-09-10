 איראן וסבא"א חתמו על הסכם מחודש ביניהן 
לאחר חודשים של קיפאון, ועל רקע החלטת המעצמות האירופאיות להחזיר את סנקציות האו"ם, התחייבה טהראן לאפשר לפקחי סבא"א גישה מחודשת למתקני הגרעין שלה. בשלב זה עדיין לא ברור מה יהיה היקף הפיקוח החדש

דורון פסקין | 10 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

אחרי חודשים של קיפאון ויחסים מתוחים, טהראן והסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) חתמו אתמול בקהיר, בתיווך מצרי, על הסכם לחידוש פעילות הפיקוח באיראן. ההסכמה הושגה בעקבות פגישה בין מנכ״ל סבא"א, רפאל גרוסי, לשר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בתיווך מצרים.

גרוסי תיאר את המהלך כ"צעד חשוב בכיוון הנכון", מבלי לפרט את כל פרטי "סידורי העבודה" שסוכמו.

ההסכם נחתם על רקע החלטת המעצמות האירופיות להפעיל את מנגנון הסנאפבק – חידוש של סנקציות האו"ם על איראן. המעצמות הבהירו כי רק אם איראן תאפשר חידוש מלא של הפיקוח על מתקני הגרעין שלה, הן יוותרו על המהלך. בשלב זה לא ברור אם ההסכם עונה על דרישותיהן, או שהן ימתינו לבחון את אופן יישומו בשטח.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י (מימין), ויו"ר הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי (שמאל), חותמים על הסכם לחידוש פעילות הפיקוח באיראן, 9 בספטמבר 2025, קהיר, מצרים | צילום: Sayed Hassan/Getty Images

