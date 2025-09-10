איראן וסבא"א חתמו על הסכם מחודש ביניהן 

אחרי חודשים של קיפאון ויחסים מתוחים, טהראן והסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) חתמו אתמול בקהיר, בתיווך מצרי, על הסכם לחידוש פעילות הפיקוח באיראן. ההסכמה הושגה בעקבות פגישה בין מנכ״ל סבא"א, רפאל גרוסי, לשר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בתיווך מצרים.

גרוסי תיאר את המהלך כ"צעד חשוב בכיוון הנכון", מבלי לפרט את כל פרטי "סידורי העבודה" שסוכמו.

ההסכם נחתם על רקע החלטת המעצמות האירופיות להפעיל את מנגנון הסנאפבק – חידוש של סנקציות האו"ם על איראן. המעצמות הבהירו כי רק אם איראן תאפשר חידוש מלא של הפיקוח על מתקני הגרעין שלה, הן יוותרו על המהלך. בשלב זה לא ברור אם ההסכם עונה על דרישותיהן, או שהן ימתינו לבחון את אופן יישומו בשטח.