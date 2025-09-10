שוחררה אליזבט צורקוב – אזרחית ישראלית שנחטפה ב-2023 בעיראק

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה כי אליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה בעיראק, שוחררה. היא נחטפה במרץ 2023 והוחזקה בשבי על ידי המיליציה הפרו איראנית גדודי חיזבאללה.

בהודעה שפרסם טראמפ ב-Truth Social נכתב: "אני שמח לדווח שאליזבט צורקוב, סטודנטית בפרינסטון, שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה על ידי כתאיב חיזבאללה (מיליציה פרו איראנית בעיראק), וכעת היא בטוחה בשגרירות האמריקנית בעיראק לאחר שעונתה במשך חודשים רבים".