נשיא ארה"ב הודיע הלילה על שחרורה של צורקוב: "כעת היא בטוחה בשגרירות האמריקנית בעיראק לאחר שעונתה במשך חודשים רבים"
10 בספטמבר 2025
שוחררה אליזבט צורקוב – אזרחית ישראלית שנחטפה ב-2023 בעיראק
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה כי אליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה בעיראק, שוחררה. היא נחטפה במרץ 2023 והוחזקה בשבי על ידי המיליציה הפרו איראנית גדודי חיזבאללה.
בהודעה שפרסם טראמפ ב-Truth Social נכתב: "אני שמח לדווח שאליזבט צורקוב, סטודנטית בפרינסטון, שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה על ידי כתאיב חיזבאללה (מיליציה פרו איראנית בעיראק), וכעת היא בטוחה בשגרירות האמריקנית בעיראק לאחר שעונתה במשך חודשים רבים".
הוא הוסיף: "אני תמיד אלחם למען הצדק, ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים עכשיו!"
