מקרון מינה ראש ממשלה חדש; לה פן הגיבה: "הנשיא יורה את הקליע האחרון של המקרוניזם"

המשבר הפוליטי בצרפת נמשך, אך היום הודיע נשיא המדינה, עמנואל מקרון, על מינויו של שר ההגנה היוצא, סבסטיאן לקורניו, לראש הממשלה החדש.

ההחלטה התקבלה לאחר שהממשלה נפלה אמש בהצבעת אי אמון בפרלמנט, ועל רקע קריאות לארגן הפגנות מחאה ב-10 בספטמבר תחת הסיסמה "נחסום הכול". היוזמה להפגנות מובלת על ידי תנועות מחאה אזרחיות, מפלגות שמאל ואיגודים מקצועיים, במחאה על הקיצוצים המתוכננים בתקציב המדינה.