סבסטיאן לקורניו, שר ההגנה היוצא, צפוי להחליף את פרנסואה ביירו שממשלתו נפלה אמש בעקבות הצבעת אי אמון
דורון פסקין | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
מקרון מינה ראש ממשלה חדש; לה פן הגיבה: "הנשיא יורה את הקליע האחרון של המקרוניזם"
המשבר הפוליטי בצרפת נמשך, אך היום הודיע נשיא המדינה, עמנואל מקרון, על מינויו של שר ההגנה היוצא, סבסטיאן לקורניו, לראש הממשלה החדש.
ההחלטה התקבלה לאחר שהממשלה נפלה אמש בהצבעת אי אמון בפרלמנט, ועל רקע קריאות לארגן הפגנות מחאה ב-10 בספטמבר תחת הסיסמה "נחסום הכול". היוזמה להפגנות מובלת על ידי תנועות מחאה אזרחיות, מפלגות שמאל ואיגודים מקצועיים, במחאה על הקיצוצים המתוכננים בתקציב המדינה.
מנהיגת הימין העמוק, מרין לה פן, מיהרה לתקוף את ההחלטה. בהודעה שפרסמה ב-X היא כתבה כי "הנשיא יורה את הקליע האחרון של המקרוניזם, כשהוא מסתגר בבונקר יחד עם המעגל הקטן של נאמניו". להערכתה, המינוי לא יצליח לייצב את המערכת הפוליטית, והיא הזהירה כי "בחירות פרלמנטריות חדשות הן בלתי נמנעות". עוד הוסיפה כי "ראש הממשלה הבא ייקרא ז'ורדן ברדלה" – יו"ר מפלגת "האיחוד הלאומי" ומקורבה הפוליטי.
