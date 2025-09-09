לאחר ההחלטה להטיל סנקציות על ישראל בשל פעולותיה ברצועת עזה, והתגובה הישראלית נגד שתי שרות בממשלת ספרד, הצהיר היום שר החוץ הספרדי על הצעד נגד שני השרים בשל מה שכינה – "מעורבותם הישירה ברצח עם"
דורון פסקין | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ממשלת ספרד החליטה לאסור את כניסתם למדינה של בן גביר וסמוטריץ'
שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלברס, הודיע היום כי ממשלת ספרד החליטה לאסור את כניסתם לשטחה של שני שרים ישראלים – השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. זאת, לאחר שישראל הכריזה אתמול על איסור כניסה ועל ניתוק מגעים עם סגנית ראש ממשלת ספרד ושרת העבודה יולנדה דיאז, וכן עם שרת הנוער סירה רגו.
במסיבת עיתונאים שערך לאחר ישיבת הממשלה, הסביר אלברס כי ההחלטה התקבלה בשל "מעורבותם הישירה ברצח העם". אתמול הכריז ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, על שורת צעדים נגד ישראל בעקבות המשך הלחימה ברצועת עזה, בהם איסור כניסה לשטח ספרד לכל מי שנחשב שותף ל"רצח העם" בעזה.
צעדים אלה עליהם הוכרז אתמול, אושרו היום בישיבת הממשלה למעט סעיף אמברגו הנשק שנדחה לטענת שר החוץ הספרדי מסיבה טכנית לישיבה הקרובה או אחת מהישיבות הקרובות של הממשלה. אלברס אמר כי "יש לנסח את הצו המלכותי בנושא אמברגו הנשק תוך התחשבות במספר מחלקות ולאחר מכן לאשרר אותו על ידי הקונגרס". במילים אחרות, אמברגו הנשק עוד לא נכנס לתוקף כל עוד הוא לא יפורסם בצו מלכותי שיעגן משפטית את האמברגו שנאכף לטענת ממשלת ספרד דה-פקטו מאז אוקטובר 2023.
