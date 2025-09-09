ממשלת ספרד החליטה לאסור את כניסתם למדינה של בן גביר וסמוטריץ'

שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלברס, הודיע היום כי ממשלת ספרד החליטה לאסור את כניסתם לשטחה של שני שרים ישראלים – השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. זאת, לאחר שישראל הכריזה אתמול על איסור כניסה ועל ניתוק מגעים עם סגנית ראש ממשלת ספרד ושרת העבודה יולנדה דיאז, וכן עם שרת הנוער סירה רגו.

במסיבת עיתונאים שערך לאחר ישיבת הממשלה, הסביר אלברס כי ההחלטה התקבלה בשל "מעורבותם הישירה ברצח העם". אתמול הכריז ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, על שורת צעדים נגד ישראל בעקבות המשך הלחימה ברצועת עזה, בהם איסור כניסה לשטח ספרד לכל מי שנחשב שותף ל"רצח העם" בעזה.