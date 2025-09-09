לפחות 21 הרוגים בתקיפה רוסית בדונצק; מתקפה אוקראינית על סוצ'י בזמן ביקור פוטין בעיר

לפחות 21 בני אדם נהרגו וכ-21 נוספים נפצעו בתקיפה רוסית על הכפר יארובה שבמחוז דונצק באוקראינה, כך הודיע מושל המחוז, ודים פילשקין, בהודעה שצוטטה באתר החדשות העצמאי "קייב אינדיפנדנט".

הרשויות המקומיות מסרו לאתר כי ההפגזה אירעה בצהריים, בעת שתושבים מקומיים עמדו בתור לקבלת קצבאות פנסיה.

פילשקין ציין כי "זו אינה פעולה צבאית – זה טרור טהור", והוסיף כי צוותי חילוץ ממשיכים למפות את היקף הנפגעים והנזק. הכפר יארובה הוא יישוב קטן, השוכן כ-20 קילומטרים מצפון לסלביאנסק וכ-9 קילומטרים בלבד מקו החזית.