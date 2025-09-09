 לפחות 21 הרוגים בתקיפה רוסית בדונצק; מתקפה אוקראינית על סוצ'י בזמן ביקור פוטין בעיר
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

זלנסקי הגיב לתקיפה הקטלנית בדונצק: "נדרשת פעולה מארה"ב, מאירופה וממדינות ה-G20"

דורון פסקין | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

לפחות 21 הרוגים בתקיפה רוסית בדונצק; מתקפה אוקראינית על סוצ'י בזמן ביקור פוטין בעיר

לפחות 21 בני אדם נהרגו וכ-21 נוספים נפצעו בתקיפה רוסית על הכפר יארובה שבמחוז דונצק באוקראינה, כך הודיע מושל המחוז, ודים פילשקין, בהודעה שצוטטה באתר החדשות העצמאי "קייב אינדיפנדנט".

הרשויות המקומיות מסרו לאתר כי ההפגזה אירעה בצהריים, בעת שתושבים מקומיים עמדו בתור לקבלת קצבאות פנסיה.

פילשקין ציין כי "זו אינה פעולה צבאית – זה טרור טהור", והוסיף כי צוותי חילוץ ממשיכים למפות את היקף הנפגעים והנזק. הכפר יארובה הוא יישוב קטן, השוכן כ-20 קילומטרים מצפון לסלביאנסק וכ-9 קילומטרים בלבד מקו החזית.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 10 ביולי 2025

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 10 ביולי 2025 | צילום: Antonio Masiello/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תקיפת מטה חמאס בדוחא היום
ישראל תקפה את מטה חמאס בדוחא

צוות מגזין אפוק

משרד ראש הממשלה: "מדובר בפעולה ישראלית עצמאית לחלוטין"; דיווחים סותרים בתקשורת הערבית בנוגע לתוצאות התקיפה

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, 17 ביוני 2025
שבועות לפני בחירות האמצע לקונגרס – מפלגתו של מיליי הפסידה בבחירות המקומיות בבואנוס איירס

דורון פסקין

המחוז המרכזי מהווה כמעט 40% מהאלקטורט בארגנטינה ועשוי לאותת על מגמה לקראת בחירות האמצע

סכר הרנסאנס האתיופי החדש, 19 בפברואר 2022
למרות התנגדות מצרית: אתיופיה חנכה רשמית את "סכר הרנסנס" 

דורון פסקין

הפרויקט ההידרואלקטרי הגדול באפריקה נועד לספק חשמל למיליוני אתיופים ולייצוא עודפים למדינות שכנות – אך בקהיר מזהירים מפגיעה קריטית בנילוס ומאיום על היציבות האזורית

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 27 בנובמבר 2024
למרות הכוונה לפרק את חיזבאללה מנשקו – ארגון הטרור ממשיך לשקם את יכולותיו

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי איראן ממשיכה לספק תמיכה כספית משמעותית לחיזבאללה כדי להבטיח את שמירת יכולות הלחימה שלו. גורמי מודיעין מערביים טוענים כי ארגון הטרור שיקם כבר כ-30% מיכולותיו הצבאיות שנפגעו במלחמה

תושבים מתפנים מהעיר עזה, 28 באוגוסט 2025
דובר צה"ל לתושבי העיר עזה: עליכם להתפנות

דורון פסקין

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי דחופה: "צה"ל נחוש להביס את חמאס"

תיעוד של תקיפות באזור חומס הלילה
סוריה דיווחה על תקיפות אוויריות של ישראל בשטחה: "חלק מסדרה של הסלמות אגרסיביות שישראל מקדמת"

דורון פסקין

לפי דיווחים בכלי תקשורת סורים, נשמעו הדי פיצוצים המיוחסים לתקיפות באזור הכפרי של חומס, באזור העיר תדמור וליד עיר החוף לאד'קיה

שתפו: