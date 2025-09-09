ישראל תקפה את מטה חמאס בדוחא

דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. לפי ההודעה, חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל.

מקורות פלסטינים טוענים כי מדובר בתקיפה על מטה חמאס בשכונת קתארא בדוחא. השכונה נחשבת לאחת היוקרתיות בבירה הקטארית. זוהי שכונה בה נמצאים רוב מוסדות התרבות של קטאר ונחשבת לאתר שמושך תיירים.