 ישראל תקפה את מטה חמאס בדוחא
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משרד ראש הממשלה: "מדובר בפעולה ישראלית עצמאית לחלוטין"; דיווחים סותרים בתקשורת הערבית בנוגע לתוצאות התקיפה

צוות מגזין אפוק | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ישראל תקפה את מטה חמאס בדוחא

דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. לפי ההודעה, חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל.

מקורות פלסטינים טוענים כי מדובר בתקיפה על מטה חמאס בשכונת קתארא בדוחא. השכונה נחשבת לאחת היוקרתיות בבירה הקטארית. זוהי שכונה בה נמצאים רוב מוסדות התרבות של קטאר ונחשבת לאתר שמושך תיירים.

https://vimeo.com/1117117965?share=copy

תקיפת מטה חמאס בדוחא היום

תקיפת מטה חמאס בדוחא היום | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, 17 ביוני 2025
שבועות לפני בחירות האמצע לקונגרס – מפלגתו של מיליי הפסידה בבחירות המקומיות בבואנוס איירס

דורון פסקין

המחוז המרכזי מהווה כמעט 40% מהאלקטורט בארגנטינה ועשוי לאותת על מגמה לקראת בחירות האמצע

סכר הרנסאנס האתיופי החדש, 19 בפברואר 2022
למרות התנגדות מצרית: אתיופיה חנכה רשמית את "סכר הרנסנס" 

דורון פסקין

הפרויקט ההידרואלקטרי הגדול באפריקה נועד לספק חשמל למיליוני אתיופים ולייצוא עודפים למדינות שכנות – אך בקהיר מזהירים מפגיעה קריטית בנילוס ומאיום על היציבות האזורית

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 27 בנובמבר 2024
למרות הכוונה לפרק את חיזבאללה מנשקו – ארגון הטרור ממשיך לשקם את יכולותיו

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי איראן ממשיכה לספק תמיכה כספית משמעותית לחיזבאללה כדי להבטיח את שמירת יכולות הלחימה שלו. גורמי מודיעין מערביים טוענים כי ארגון הטרור שיקם כבר כ-30% מיכולותיו הצבאיות שנפגעו במלחמה

תושבים מתפנים מהעיר עזה, 28 באוגוסט 2025
דובר צה"ל לתושבי העיר עזה: עליכם להתפנות

דורון פסקין

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי דחופה: "צה"ל נחוש להביס את חמאס"

תיעוד של תקיפות באזור חומס הלילה
סוריה דיווחה על תקיפות אוויריות של ישראל בשטחה: "חלק מסדרה של הסלמות אגרסיביות שישראל מקדמת"

דורון פסקין

לפי דיווחים בכלי תקשורת סורים, נשמעו הדי פיצוצים המיוחסים לתקיפות באזור הכפרי של חומס, באזור העיר תדמור וליד עיר החוף לאד'קיה

סגן מתן אברמוביץ ז"ל
קצין בשריון הוא ההרוג הרביעי באירוע בצפון הרצועה

צוות מגזין אפוק

מתן אברמוביץ ז"ל נהרג באירוע בו נפלו סמ"ר אורי למד ז"ל, סמל גדי כוטל ז"ל וסמל עמית אריה רגב ז"ל

שתפו: