שבועות לפני בחירות האמצע לקונגרס – מפלגתו של מיליי הפסידה בבחירות המקומיות בבואנוס איירס

בבחירות המחוזיות בבואנוס איירס שנערכו ביום ראשון ספגה מפלגת "חירות מתקדמת" של נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, תבוסה משמעותית מול הגוש הפרוניסטי.

הבחירות, שנועדו לחדש חלק מהמושבים בבית המחוקקים המקומי של המחוז, הסתיימו בניצחון ברור לפרוניסטים שקיבלו כ-47% מהקולות, לעומת כ-34% בלבד למפלגת הנשיא. מיליי הודה בהפסד, אך הבהיר כי ימשיך לקדם את תוכנית הרפורמות הכלכליות הרחבות שהציג עם כניסתו לתפקיד.