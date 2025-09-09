 שבועות לפני בחירות האמצע לקונגרס – מפלגתו של מיליי הפסידה בבחירות המקומיות בבואנוס איירס
המחוז המרכזי מהווה כמעט 40% מהאלקטורט בארגנטינה ועשוי לאותת על מגמה לקראת בחירות האמצע

דורון פסקין | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בבחירות המחוזיות בבואנוס איירס שנערכו ביום ראשון ספגה מפלגת "חירות מתקדמת" של נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, תבוסה משמעותית מול הגוש הפרוניסטי.

הבחירות, שנועדו לחדש חלק מהמושבים בבית המחוקקים המקומי של המחוז, הסתיימו בניצחון ברור לפרוניסטים שקיבלו כ-47% מהקולות, לעומת כ-34% בלבד למפלגת הנשיא. מיליי הודה בהפסד, אך הבהיר כי ימשיך לקדם את תוכנית הרפורמות הכלכליות הרחבות שהציג עם כניסתו לתפקיד.

המשמעות של ההפסד עשויה להעיד על מגמה לקראת הבחירות הקרובות: מחוז בואנוס איירס מהווה כמעט 40% מהאלקטורט הארגנטינאי ונחשב ברומטר מרכזי לפוליטיקה הארצית. התוצאה מגיעה בעיתוי קריטי – שבועות ספורים לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב־26 באוקטובר, ובהן יעמדו לבחירה מחצית מהמושבים בלשכת הצירים (הבית התחתון, 257 חברים) ושליש מהמושבים בסנאט (72 חברים).

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, 17 ביוני 2025

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, 17 ביוני 2025 | צילום: Tomas Cuesta/Getty Images

