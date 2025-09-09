למרות התנגדות מצרית: אתיופיה חנכה רשמית את "סכר הרנסנס" 

ראש ממשלת אתיופיה, אביי אחמד, חנך היום את “סכר הרנסנס הגדול" – פרויקט האנרגיה ההידרואלקטרית הגדול ביותר באפריקה, כך דיווחה סוכנות הידיעות האתיופית הרשמית ENA.

הסכר נועד לספק חשמל למיליוני אזרחים באתיופיה ואף לייצוא עודפים למדינות שכנות, אך במקביל הוא מעמיק את המתח עם מצרים, התלויה בנילוס לכ-90% מצריכת המים שלה.