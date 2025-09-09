הפרויקט ההידרואלקטרי הגדול באפריקה נועד לספק חשמל למיליוני אתיופים ולייצוא עודפים למדינות שכנות – אך בקהיר מזהירים מפגיעה קריטית בנילוס ומאיום על היציבות האזורית
דורון פסקין | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
למרות התנגדות מצרית: אתיופיה חנכה רשמית את "סכר הרנסנס"
ראש ממשלת אתיופיה, אביי אחמד, חנך היום את “סכר הרנסנס הגדול" – פרויקט האנרגיה ההידרואלקטרית הגדול ביותר באפריקה, כך דיווחה סוכנות הידיעות האתיופית הרשמית ENA.
הסכר נועד לספק חשמל למיליוני אזרחים באתיופיה ואף לייצוא עודפים למדינות שכנות, אך במקביל הוא מעמיק את המתח עם מצרים, התלויה בנילוס לכ-90% מצריכת המים שלה.
הפרויקט, שבנייתו החלה בשנת 2011 למרות התנגדות מצרית, מוערך בעלות של כ-5 מיליארד דולר – רובם ממקורות אתיופיים פנימיים. נפח האגירה שלו עומד על כ-74 מיליארד מ"ק, וההספק הסופי המתוכנן יעמוד על כ-5,150 מגהוואט. כיום פועלות שתי טורבינות המפיקות כ־3,400 מגוואט, כאשר מאז 2022 הסכר כבר מייצר חשמל.
