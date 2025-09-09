למרות הכוונה לפרק את חיזבאללה מנשקו – ארגון הטרור ממשיך לשקם את יכולותיו

למרות החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, בכירים בלבנון וגורמים בשטח מדווחים באמצעי התקשורת בלבנון כי ארגון הטרור השיעי, הנתמך על ידי איראן, נמצא בתהליך שיקום של כוחותיו הצבאיים והלוגיסטיים. זאת במקביל למאמצי ישראל וארה"ב לעקוב ולמנוע העברת כספים ואמצעי לחימה שמגיעים אליו בלבנון דרך נתיבי הברחה בסוריה ועיראק.

גורמי מודיעין מערביים טוענים כי חיזבאללה שיקם כבר כ-30% מיכולותיו הצבאיות שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה. חלקן שוקמו באמצעות ייצור מקומי של אמצעי לחימה על ידי הארגון.