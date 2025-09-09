 למרות הכוונה לפרק את חיזבאללה מנשקו – ארגון הטרור ממשיך לשקם את יכולותיו
גורמים בכירים בירושלים אומרים כי איראן ממשיכה לספק תמיכה כספית משמעותית לחיזבאללה כדי להבטיח את שמירת יכולות הלחימה שלו. גורמי מודיעין מערביים טוענים כי ארגון הטרור שיקם כבר כ-30% מיכולותיו הצבאיות שנפגעו במלחמה

יוני בן מנחם | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

למרות החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, בכירים בלבנון וגורמים בשטח מדווחים באמצעי התקשורת בלבנון כי ארגון הטרור השיעי, הנתמך על ידי איראן, נמצא בתהליך שיקום של כוחותיו הצבאיים והלוגיסטיים. זאת במקביל למאמצי ישראל וארה"ב לעקוב ולמנוע העברת כספים ואמצעי לחימה שמגיעים אליו בלבנון דרך נתיבי הברחה בסוריה ועיראק.

גורמי מודיעין מערביים טוענים כי חיזבאללה שיקם כבר כ-30% מיכולותיו הצבאיות שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה. חלקן שוקמו באמצעות ייצור מקומי של אמצעי לחימה על ידי הארגון.

על פי דיווחים בתקשורת הערבית, חיזבאללה מנסה לשקם את רשתות האספקה שלו ולבסס מחדש את היכולות הצבאיות, לרבות רכישת תחמושת וציוד מתקדם ושדרוג מערך הטילים שלו. השיקום נעשה תוך הסתתרות מפעילות כוחות הביטחון הלבנוניים והמעקב הבין-לאומי, ומטרתו לשמור על כוחו הצבאי ולחזק את שליטתו באזורי הגבול עם ישראל.

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 27 בנובמבר 2024

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 27 בנובמבר 2024 | צילום: AFP via Getty Images

