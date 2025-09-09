דובר צה"ל לתושבי העיר עזה: עליכם להתפנות

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי איראן ממשיכה לספק תמיכה כספית משמעותית לחיזבאללה כדי להבטיח את שמירת יכולות הלחימה שלו. גורמי מודיעין מערביים טוענים כי ארגון הטרור שיקם כבר כ-30% מיכולותיו הצבאיות שנפגעו במלחמה