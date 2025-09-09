דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי דחופה: "צה"ל נחוש להביס את חמאס"
דורון פסקין | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳
דובר צה"ל לתושבי העיר עזה: עליכם להתפנות
דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הבוקר הודעה לתושבי העיר עזה בה קרא להם להתפנות ממנה מיידית.
בהודעה שפורסמה נכתב: "דחוף - לכל תושבי העיר עזה וכל שכונותיה, מהעיר העתיקה ותופאח במזרח ועד הים במערב. צה"ל נחוש להביס את חמאס ויפעל באזור העיר עזה בעוצמה רבה, כפי שפעל ברחבי הרצועה.
"למען ביטחונכם, התפנו מיד דרך ציר רשיד לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי. הישארות באזור מסוכנת ביותר".
