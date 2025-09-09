לפי דיווחים בכלי תקשורת סורים, נשמעו הדי פיצוצים המיוחסים לתקיפות באזור הכפרי של חומס, באזור העיר תדמור וליד עיר החוף לאד'קיה
דורון פסקין | 9 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
סוריה דיווחה על תקיפות אוויריות של ישראל בשטחה: "חלק מסדרה של הסלמות אגרסיביות שישראל מקדמת"
משרד החוץ הסורי פרסם היום הודעת גינוי בעקבות תקיפות אוויריות הלילה שיוחסו לחיל האוויר הישראלי בשטח סוריה.
לפי ההודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הממשלתית הסורית SANA, התקיפות בוצעו נגד "מספר אתרים במחוזות חומס ולאד'קיה, תוך הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי". בהודעה נכתב שסוריה רואה בתקיפות אלה "הפרה בוטה של ריבונותה, איום ישיר על ביטחונה ועל יציבותה האזורית, והן חלק מסדרה של הסלמות אגרסיביות שישראל מקדמת נגד הטריטוריה הסורית".
תיעוד של תקיפות באזור חומס הלילה | שימוש לפי סעיף 27א'
