ממשלת צרפת נפלה בהצבעה בפרלמנט

לראשונה מאז כינון הרפובליקה החמישית בצרפת (1958), ממשלה נפלה היום לאחר שנכשלה בהצבעת אמון יזומה בהתאם לסעיף 49.1 בחוקה. האספה הלאומית, הפרלמנט, דחתה את בקשת האמון של ראש הממשלה, פרנסואה ביירו, ברוב של 364 מתנגדים מול 194 תומכים ו-15 נמנעים וקבעה כי ממשלת ביירו תפורק.

ביירו, שביקש לגייס אמון לתוכנית הצנע וההידוק הפיסקלי של ממשלתו, צפוי להתפטר ביום שלישי בבוקר. ארמון האליזה הודיע כי הנשיא עמנואל מקרון ימנה ראש ממשלה חדש "בימים הקרובים".