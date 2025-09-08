 ממשלת צרפת נפלה בהצבעה בפרלמנט
הפרלמנט דחה את הצעת האמון של ראש הממשלה פרנסואה ביירו. כעת עומדות בפני נשיא צרפת מקרון מספר אפשרויות

דורון פסקין | 8 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

לראשונה מאז כינון הרפובליקה החמישית בצרפת (1958), ממשלה נפלה היום לאחר שנכשלה בהצבעת אמון יזומה בהתאם לסעיף 49.1 בחוקה. האספה הלאומית, הפרלמנט, דחתה את בקשת האמון של ראש הממשלה, פרנסואה ביירו, ברוב של 364 מתנגדים מול 194 תומכים ו-15 נמנעים וקבעה כי ממשלת ביירו תפורק.

ביירו, שביקש לגייס אמון לתוכנית הצנע וההידוק הפיסקלי של ממשלתו, צפוי להתפטר ביום שלישי בבוקר. ארמון האליזה הודיע כי הנשיא עמנואל מקרון ימנה ראש ממשלה חדש "בימים הקרובים".

ההצבעה נחשבת לאירוע היסטורי: סעיף 49.1 מופעל כאשר ראש הממשלה מבקש אמון על קווי מדיניות כלליים, וכישלון מוביל להתפטרות הממשלה. זהו צעד נדיר ביותר ואף חסר תקדים בתולדות הרפובליקה החמישית. לשם השוואה, סעיף 49.2 מאפשר לאופוזיציה ליזום הצבעת אי-אמון – הליך שבאמצעותו הופלה בדצמבר 2024 ממשלתו של קודמו בתפקיד, מישל ברנייה.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון

נשיא צרפת, עמנואל מקרון | צילום: Shutterstock

