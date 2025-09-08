 ספרד הכריזה על צעדים חריפים נגד ישראל הכוללים אמברגו נשק וחסימת משלוחי דלק עבור צה"ל
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בנאום בפרלמנט האשים ראש ממשלת ספרד את ישראל ב"השמדה של עם חסר מגן". בתגובה, הטילה ישראל סנקציות נגד שתי שרות בממשלת ספרד

דורון פסקין | 8 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

ספרד הכריזה על צעדים חריפים נגד ישראל הכוללים אמברגו נשק וחסימת משלוחי דלק עבור צה"ל

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ’ס, הודיע היום כי ממשלתו תאשר באופן מיידי חבילת צעדים מקיפה בת תשעה סעיפים שמטרתה, כלשונו, "להגביר את הלחץ על ישראל בעקבות המלחמה בעזה ולהגדיל את הסיוע לפלסטינים".

בנאום בפרלמנט האשים סנצ’ס את ישראל כי מה שמוצג "כהגנה עצמית הפך למערבולת של כיבוש בלתי חוקי [...] זוהי השמדה של עם חסר מגן". לפי עיתון אל פאיס, סנצ’ס השתמש כאמור במונח "השמדה" – ביטוי שממשלתו נמנעה ממנו בפומבי בחודשים האחרונים.

לדבריו, אלה הצעדים שיובאו לאישור הממשלה:

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ’ס, 22 במאי 2024

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ’ס, 22 במאי 2024 | צילום: THOMAS COEX/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מזירת הפיגוע
שישה נרצחים בפיגוע ירי בירושלים

צוות מגזין אפוק

שבעה נוספים נפצעו באורח קשה; שני מחבלים נוטרלו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
בכירים בישראל סקפטיים בנוגע לאפשרות שחמאס יסכים להצעת טראמפ לעסקת חטופים

יוני בן מנחם

אמש אמר נשיא ארה"ב לכתבים כי הוא "חושב שבקרוב מאוד תושג עסקה בעזה", אולם גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק בנכונות חמאס להסכים להצעה שאינה כוללת את תנאיו המרכזיים

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת צרפת, פרנסואה ביירו, 15 באפריל 2025
הפרלמנט הצרפתי יכריע היום את עתידה של ממשלת צרפת

דורון פסקין

צרפת ניצבת בפני משבר פוליטי. ראש הממשלה, פרנסואה ביירו, הודיע כי ההצבעה הצפויה היום על תוכנית הקיצוצים בתקציב תיחשב כהצבעת אמון בממשלה. במקרה שבו הממשלה לא תזכה לרוב, ייפתחו מספר תרחישים אפשריים להמשך הדרך

תיעוד מאזור הנפילה על יד שדה התעופה רמון
כטב"ם פגע בשדה התעופה רמון ליד אילת

קרן זריהן

גבר ואישה נפצעו באורח קל ופונו לבית חולים; לאחר שהושבת, חזר שדה התעופה לתפקוד מלא

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה הבוקר
ראש הממשלה: "אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו – אני בוחר בניצחון"

אורן שלום

נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה: "בינתיים יצאו מעזה כ-100 אלף איש. חמאס מנסה לעשות הכול כדי שלא יצאו ויישארו שם כדי שיהוו עבורו מגן אנושי"

מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך פגישה בבית הלבן, 3 בספטמבר 2025 | צילום: Alex Wong/Getty Images
מדוע החליט טראמפ לשנות את השם של משרד ההגנה האמריקני?

דורון פסקין

נשיא ארה"ב פרסם בסוף השבוע צו המורה להכין הצעת חוק לשינוי רשמי של שם המשרד חזרה ל"משרד המלחמה" – השם ששימש עד שנת 1947

שתפו: