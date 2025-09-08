ספרד הכריזה על צעדים חריפים נגד ישראל הכוללים אמברגו נשק וחסימת משלוחי דלק עבור צה"ל

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ’ס, הודיע היום כי ממשלתו תאשר באופן מיידי חבילת צעדים מקיפה בת תשעה סעיפים שמטרתה, כלשונו, "להגביר את הלחץ על ישראל בעקבות המלחמה בעזה ולהגדיל את הסיוע לפלסטינים".

בנאום בפרלמנט האשים סנצ’ס את ישראל כי מה שמוצג "כהגנה עצמית הפך למערבולת של כיבוש בלתי חוקי [...] זוהי השמדה של עם חסר מגן". לפי עיתון אל פאיס, סנצ’ס השתמש כאמור במונח "השמדה" – ביטוי שממשלתו נמנעה ממנו בפומבי בחודשים האחרונים.