חמישה נרצחים בפיגוע ירי בירושלים

שני מחבלים פתחו הבוקר בירי לעבר כלי רכב ותחנת אוטובוס בצומת רמות בירושלים. מכוחות ההצלה נמסר כי שני המחבלים נוטרלו.

דוברות מד"א עדכנה כי נקבע מותם של חמישה בני אדם, ביניהם בהם אישה כבת 50, גבר כבן 50 ושלושה גברים כבני 30. מנכ"ל מד"א, אלי בין, עדכן כי ישנם עוד כשבעה פצועים באורח קשה, שניים נוספים במצב בינוני ועוד שניים קלים. כל הנפגעים פונו לבתי החולים בירושלים.