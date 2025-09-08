אמש אמר נשיא ארה"ב לכתבים כי הוא "חושב שבקרוב מאוד תושג עסקה בעזה", אולם גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק בנכונות חמאס להסכים להצעה שאינה כוללת את תנאיו המרכזיים
יוני בן מנחם | 8 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
בכירים בישראל סקפטיים בנוגע לאפשרות שחמאס יסכים להצעת טראמפ לעסקת חטופים
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיגר אמש את מה שכינה "האזהרה האחרונה" שלו לתנועת חמאס, וקרא לה להסכים לעסקה לשחרור החטופים מעזה.
בפוסט שפרסם בפלטפורמה שלו, Truth Social, כתב טראמפ: "הישראלים קיבלו את תנאיי. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות אם לא יסכים. זו האזהרה האחרונה שלי – ולא תהיה אזהרה נוספת!"
מאוחר יותר אמר טראמפ לכתבים בוושינגטון כי הוא "חושב שבקרוב מאוד תהיה עסקה בעזה". הוא ציין: "אני חושב שכל החטופים יחזרו, החיים והחללים, אני חושב שנצליח להשיב את כולם".
