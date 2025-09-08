בכירים בישראל סקפטיים בנוגע לאפשרות שחמאס יסכים להצעת טראמפ לעסקת חטופים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיגר אמש את מה שכינה "האזהרה האחרונה" שלו לתנועת חמאס, וקרא לה להסכים לעסקה לשחרור החטופים מעזה.

בפוסט שפרסם בפלטפורמה שלו, Truth Social, כתב טראמפ: "הישראלים קיבלו את תנאיי. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות אם לא יסכים. זו האזהרה האחרונה שלי – ולא תהיה אזהרה נוספת!"