צרפת ניצבת בפני משבר פוליטי. ראש הממשלה, פרנסואה ביירו, הודיע כי ההצבעה הצפויה מחר על תוכנית הקיצוצים בתקציב תיחשב כהצבעת אמון בממשלה. במקרה שבו הממשלה לא תזכה לרוב, ייפתחו מספר תרחישים אפשריים להמשך הדרך
דורון פסקין | 7 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
הפרלמנט הצרפתי יכריע מחר את עתידה של ממשלת צרפת
ראש הממשלה פרנסואה ביירו, שמונה לתפקיד בחודש דצמבר 2024, הולך מחר להצבעת אמון על תוכנית צנע שאפתנית שכוללת קיצוץ של 43.8 מיליארד אירו בתקציב הממשלה.
התוכנית כוללת בין היתר ביטול שני ימי חג לאומיים והקפאת הוצאות ממשלתיות. נכון לעכשיו, בהיעדר הסכמות פוליטיות וברקע פרלמנט מפולג, ההערכה היא שהממשלה תפסיד בהצבעה – אלא אם יתרחש מהלך מפתיע של הרגע האחרון.
יש לציין כי ביירו החליט שההצבעה מחר תהווה הצבעת אמון בממשלה. המשמעות – אם לא יתקבל רוב, הדבר שווה ערך להצבעת אי אמון בממשלה. ביירו יכל להחליט ללכת להצבעה רגילה, אך בחר להפוך אותה להצבעת אמון.
