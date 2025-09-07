הפרלמנט הצרפתי יכריע מחר את עתידה של ממשלת צרפת

ראש הממשלה פרנסואה ביירו, שמונה לתפקיד בחודש דצמבר 2024, הולך מחר להצבעת אמון על תוכנית צנע שאפתנית שכוללת קיצוץ של 43.8 מיליארד אירו בתקציב הממשלה.

התוכנית כוללת בין היתר ביטול שני ימי חג לאומיים והקפאת הוצאות ממשלתיות. נכון לעכשיו, בהיעדר הסכמות פוליטיות וברקע פרלמנט מפולג, ההערכה היא שהממשלה תפסיד בהצבעה – אלא אם יתרחש מהלך מפתיע של הרגע האחרון.